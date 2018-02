«Encontré mi trabajo gracias a la Bolsa de Empleo de Industriales» Rodrigo Ferrando. / UPCT Rodrigo Ferrando. Empleado en Infinity Games y universitario de la Politécnica. El alumno de Ingeniería Electrónica, contratado en una empresa de ruletas electrónicas, destaca de la UPCT que «ayuda a los estudiantes a esforzarse» UPCT Cartagena Sábado, 3 febrero 2018, 10:51

Rodrigo Ferrando, murciano de 27 años y a falta del Trabajo Final para graduarse en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la UPCT, trabaja desde hace año y medio en Infinity Games, una empresa del sector del juego de azar que fabrica en la Región ruletas electrónicas para toda España.

- ¿A qué te dedicas exactamente?

Me encargo de la instalación, configuración y del correcto funcionamiento de las máquinas. En el departamento técnico y en el departamento I+D de la empresa debatimos sobre las posibles modificaciones que le podemos dar a la ruleta para que siga siendo la número uno. Gracias a los conocimientos que he aprendido en la Universidad, he aportado diseños para nuevos equipos.

- ¿Qué viajes has tenido que hacer por trabajo?

- He estado, por toda España: he ido a Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Andalucía, Baleares y Canarias. Ya me queda poco para completar el mapa y la verdad es que para mí no es ningún problema ya que me encanta estar y ver sitios diferentes, aunque en algunas ocasiones los kilómetros cansan, pero no creo que sea ninguna desventaja, trato con diferente tipos de clientes y esto me puede servir en el futuro.

-¿Qué te ha aportado la UPCT?

- Venía de hacer un grado superior de FP y la universidad me ha aportado un enfoque diferente, más centrado en el aspecto físico. En el futuro veo que mi titulación puede ser de mucha utilidad para este sector ya que se utiliza mucha física, programación y lo podemos unir a la creación de bonitos y ergonómicos diseños.

- ¿Cómo conseguiste el empleo?

- Mediante la Bolsa de Empleo de la Escuela de Industriales. Me llamaron para hacer una entrevista y ya me eligieron entre los candidatos.

- ¿Te habías inscrito anteriormente en la Bolsa de Empleo?

- La verdad es que fue el primer año que me inscribía y el resultado fue todo un éxito.

- ¿Creías que iba a ser fácil o difícil encontrar trabajo con estos estudios?

- Más que fácil sabía que no me iba a costar mucho, mi carrera está solicitada y me considero una persona con ganas de aprender y mejorar.

- ¿Por qué elegiste estudiar en la UPCT?

- Elegí esta universidad porque veo que le interesa el avance, tiene muchos proyectos innovadores y ayuda a los alumnos a esforzarse. Una buena base es invertir en el futuro.