El TSJ encamina a Sánchez al banquillo por la rama murciana de la 'Púnica' Pedro Antonio Sánchez, secundado por Víctor Martínez, tras declarar el pasado junio. / Javier Carrión / AGM El tribunal tumba el último intento del expresidente y de su exasesor para evitar su enjuiciamiento ALICIA NEGRE Murcia Miércoles, 26 julio 2017, 10:31

Las posibilidades del expresidente regional Pedro Antonio Sánchez de evitar el trance de sentarse en el banquillo por la trama murciana del 'caso Púnica' son ya nulas. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acabó ayer con las pocas esperanzas que le quedaban al actual diputado autonómico y presidente del PP murciano de eludir ese trago y lo encaminó a la sala de vistas al dar un contundente carpetazo a los recursos con los que tanto él como su exasesor David Conesa trataron de tumbar el auto de procesamiento que el magistrado instructor, Enrique Quiñonero, dictó a comienzos de junio.

«Lejos de la orfandad indiciaria denunciada por ambos recurrentes, los hechos punibles descritos (...) encuentran un soporte minucioso y detallado (...) en las hasta seis fuentes indiciarias que ambas resoluciones enumeran», subraya la Sala en su resolución, contra la que ya no cabe recurso. Emitido este fallo, el procesamiento de Sánchez y su antiguo asesor por los trabajos de limpieza de la reputación personal que supuestamente concertó el expresidente regional en 2014 con dos presuntos líderes de la 'trama Púnica', Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso, es ya una realidad. Dado este paso, según advirtió el magistrado Quiñonero en su auto -ya firme-, las partes cuentan con un plazo de diez días para formular escrito de acusación solicitando la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa -o para excepcionalmente solicitar la práctica de diligencias que consideren indispensables para formular acusación-.

En este punto, basta que algunas de las partes presenten un escrito de acusación contra el exjefe del Ejecutivo regional -y parece evidente que así será- para que se vea abocado a juicio. Según explicaron fuentes judiciales, el plazo para que las partes muestren sus cartas comenzará a contar a partir del momento en que se les notifique esta última diligencia y, teniendo en cuenta que agosto es un mes inhábil en los juzgados, es de esperar que este paso se produzca ya en septiembre.

LA RESOLUCIÓN Sobrados indicios «Lejos de la orfandad indiciaria denunciada por ambos recurrentes, los hechos punibles descritos (...) encuentran un soporte minucioso y detallado (...) en las hasta seis fuentes indiciarias que ambas resoluciones enumeran» Respaldo al instructor «La lectura del auto permite apreciar, por un lado, la necesaria coherencia jurídica entre los hechos punibles y las personas a los que se imputan, y, por otro, los datos e indicios resultantes de la investigación que se señalan como fundamento de esas conclusiones» Delitos por concretar «Lo importante no es la calificación jurídica, sino la concreción de un relato histórico que hable por sí solo de la conducta presuntamente realizada por las personas que se estiman responsables de los hechos que soportan la imputación judicial»

Las partes deberán presentar ahora sus escritos de acusación, algo que previsiblemente se retrasará a después de las vacaciones de verano

Múltiples indicios

El Pleno de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ se reunió, en la mañana de ayer, para poner sobre la mesa los recursos que el expresidente regional y su exasesor presentaron contra el auto que el instructor de la rama murciana de la 'Púnica' dictó el 6 de junio, apenas dos horas después de escuchar a Sánchez.

Frente a las declaraciones autoexculpatorias del político del PP, el magistrado hacía referencia, en ese escrito, a los múltiples datos incriminatorios que se deducen de «las intervenciones telefónicas (hasta veintiocho)» que autorizó el juez Eloy Velasco, «los datos de geolocalización de terminales móviles, el material informativo y la documentación en soporte papel y electrónico intervenidos en los registros, y las manifestaciones de las distintas personas que han prestado declaración a lo largo de la instrucción de la causa». Material más que sobrado, en su opinión, para conocer «el proceso completo de concertación que se dio entre los investigados con el objetivo ya reseñado (la realización de supuestas tareas de lavado de la imagen personal de Sánchez, que presuntamente se iban a pagar con fondos públicos)».

Más adelante, en otro auto -dictado el 27 de junio- con el que Quiñonero rechazó los recursos de Sánchez y su exasesor, el magistrado se mostró aún más contundente. «Resulta con claridad suficiente la realidad del consentimiento finalmente prestado, (por Sánchez) por mediación personal y directa del señor Conesa, a la realización de los trabajos reputacionales en las condiciones negociadas».

Las defensas de Sánchez y Conesa trataron de evitar lo ya inevitable con un último recurso ante la Sala de lo Civil y lo Penal. Estas alegaron, a grandes rasgos, que no existían indicios incriminatorios y la atipicidad penal de los hechos recogidos por el instructor. El letrado del exasesor subrayó, asimismo, en su recurso que en el auto del instructor se daba un déficit de motivación, la ausencia de pronunciamiento respecto de cuestiones planteadas y que la instrucción de la causa, además, había resultado insuficiente.

Respaldo al auto

La Sala desmontó, sin embargo, uno por uno los argumentos de las defensas y acabó confirmando el auto del procesamiento del magistrado Quiñonero. El escrito -suscrito por el presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, y los magistrados Álvaro Castaño y Concepción Roig- descarta que no existan indicios contra los dos procesados.

«Lejos de la orfandad indiciaria denunciada por ambos recurrentes, los hechos punibles descritos (...) encuentran un soporte minucioso y detallado (y desde luego suficiente a los fines del auto de transformación) en las hasta seis fuentes indiciarias que ambas resoluciones enumeran», recalca el auto. «Suficiencia indiciaria que esta sala comparte en la medida en que el magistrado instructor describe los hechos que estima punibles, infiriendo de ellos presuntas conductas constitutivas de delitos (...) y señalando con sobrada suficiencia las diligencias de instrucción en las que descansa esa provisional atribución».

La lectura del auto del juez Quiñonero, remarca la Sala, «no solo permite conocer las razones individualizadas tenidas en cuenta por el instructor para construir su relato de hechos punibles de esa manera determinada, y no de otra (...). Su lectura permite también apreciar, por un lado, la necesaria coherencia jurídica entre los hechos punibles y las personas a los que se imputan, y, por otro, los datos e indicios resultantes de la investigación que se señalan como fundamento de esas conclusiones».

Las defensas, en sus recursos, también atacaban la decisión del instructor de no definir concretamente en su auto los delitos que se les debían imputar a ambos. El magistrado argumentó, en su escrito, que no resultaba «esencial una calificación concreta y específica que prejuzgaría o anticiparía la que de modo inmediato deben efectuar las acusaciones». Una postura que también se vio refrendada por la Sala. «Lo importante no es la calificación jurídica (innecesaria e incluso desaconsejable en este momento procesal para no usurpar el instructor la función que solo corresponde a las acusaciones), sino la concreción de un relato histórico que hable por sí solo de la conducta presuntamente realizada por las personas que se estiman responsables de los hechos que soportan la imputación judicial».

Un golpe en la mesa

Tras este nuevo auto, el siguiente paso en este procedimiento será la preparación por parte de las diferentes partes de sus escritos de acusación o de las peticiones de sobreseimiento. Se puede dar por cierto que bien el PSOE, bien la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), bien los dos, formularán escrito de acusación. También es de esperar que el Ministerio Público solicite el enjuiciamiento de Sánchez y Conesa en este procedimiento.

Las fiscales anticorrupción de la 'trama Púnica' sorprendieron, a finales de junio, con un golpe en la mesa. En un escrito dirigido a la Sala de lo Civil y lo Penal dejaron clara su convicción de que los hechos recogidos en la pieza murciana de la trama «tienen suficiente fuerza indiciaria para iniciar la fase intermedia», esto es, para sentar en el banquillo al expresidente y a su exasesor.

En ese escrito, las fiscales Carmen García y María Teresa Gálvez sostuvieron, además, que los hechos serían constitutivos de un presunto delito de fraude. Desafiaron, así, la postura que enarboló la Fiscalía General del Estado -con Manuel Maza al frente-, que ordenó que no se acusara a Sánchez.

Al día siguiente, el fiscal superior de la Comunidad Autónoma, José Luis Díaz Manzanera, puso la guinda afirmando que la pieza murciana de la 'trama Púnica' «está abocada a que haya juicio oral». Un augurio que, cada día, se acerca más a convertirse en realidad.