Otro empujón al soterramiento 01:57 Los trabajadores inyectan hormigón, el pasado viernes, para conformar el cajón por donde irán las vías soterradas. / EDU BOTELLA / AGM El alcalde Ballesta subraya que el soterramiento «es un proyecto de ciudad que eliminará una barrera histórica», y que el AVE llegará cuando lo decidan las pruebas de seguridad. La Sociedad Murcia Alta Velocidad aprueba mañana la licitación de la estación, Barriomar y Nonduermas MANUEL BUITRAGO Domingo, 27 mayo 2018, 09:12

El consejero de Fomento, Patricio Valverde, no pudo ser más sincero cuando dijo que Adif no puede dar fechas en estos momentos para dar inicio al servicio comercial del AVE en Murcia. «Me han pedido que tenga paciencia; las pruebas de seguridad pueden durar 4 o 6 meses (a partir de septiembre) porque hay que coordinar dos empresas, Adif y Renfe, y otros factores, como la contratación de nuevo personal y las pruebas de circulación. Yo tampoco les he metido prisas. Lo importante es la seguridad y evitar accidentes», dijo a 'La Verdad'. Lo que sí irá a toda velocidad son las obras de soterramiento, ya que Adif está preparada para hincarle el diente al 'tubo' en cuanto se habilite el desvío provisional en agosto.

Cuantas más obras de soterramiento se acometan y visualicen antes de la entrada del AVE, mejor. Es el parecer del alcalde de Murcia, José Ballesta, para quien la depresión de las vías «es un proyecto de ciudad que eliminará una barrera histórica. Permitirá crear una nueva y moderna ciudad en esta zona». El AVE es otra prioridad, aunque carece aún de fecha porque el ritmo lo marcan Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. El presidente López Miras cree que el AVE podría estar funcionando a final de año; para entonces se prevé que los trabajos de soterramiento entre Los Garres y Santiago el Mayor estén en su apogeo, una vez liberado el pasillo actual.

Avance de la siguiente fase Se actualizará el convenio para repartir los gastos

Ballesta anunció que mañana se dará «otro paso importante» en la reunión de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, donde los representantes del Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Fomento aprobarán la licitación de la fase que falta: el soterramiento de la estación, Barriomar y Nonduermas. El paso siguiente será la licitación formal de las obras por parte de Adif, comentó. Asimismo, se aprobará la actualización del convenio para determinar qué parte financiará cada administración, ya que las cifras del documento original han quedado desfasadas. También se dará un repaso al estado de las obras.

La próxima semana se inicia el montaje de la vía provisional para poder desviar el tráfico de trenes

Adif está cumpliendo con el cronograma de las obras de la fase actual entre Camino de Tiñosa y la estación del Carmen. Se mantiene el calendario para que la vía provisional esté preparada en agosto.

Un vecino prefiere quedarse Las viviendas próximas al desvío están desocupadas

La próxima semana empezarán los trabajos para montar la plataforma del desvío ferroviario con la colocación del balasto, y a partir del día 8 un tren carrilero iniciará la colocación de la vía de doble ancho, informaron fuentes de Adif. Mientras tanto, la máquina pantalladora sigue cimentando las paredes del 'tubo', inyectando muros de hormigón a 20 metros de profundidad en la zona de la Senda de los Garres.

Adif pide al consejero Valverde que tenga paciencia con las fechas para la llegada del AVE

La traza del desvío está despejada. Las cuatro viviendas próximas está desocupadas, a excepción de una persona mayor que ha preferido seguir en su casa. Los propietarios fueron indemnizados y han cambiado temporalmente de residencia durante los dos años que duren las obras de soterramiento, explicaron las mismas fuentes.

Sin fecha para la catenaria La estación ya tiene los andenes provisionales

El objetivo inmediato de Adif es que el tráfico convencional actual utilice el desvío a partir de septiembre, pero no antes de que se realicen las pruebas de seguridad. En lo que respecta al AVE, no se sabe todavía cuándo se colocará la catenaria, el cable del tendido eléctrico. Igualmente, aún no hay una fecha exacta para cerrar el paso a nivel de Santiago el Mayor. La intención es que siga abierto el mayor tiempo posible.

En la parte de la estación del Carmen ya están construidos los nuevos andenes provisionales, con una vía convencional y dos de ancho internacional. El emblemático edificio de la estación estará terminado este año, así como la ampliación para la zona de viajeros de primera clase. Otro edificio anexo de nueva construcción acogerá las oficinas de circulación y de Adif.

Desvío del tren convencional El soterramiento irá más rápido en septiembre

Cuando el tráfico convencional opere por el desvío provisional, se intensificarán los trabajos de soterramiento con nuevas máquinas pantalladoras. Se levantará la vía que queda y se empezarán a cimentar las paredes de hormigón a ambos lados. Conformen estén dispuestas en paralelo se irá colocando la tapa superior. Una vez conformado el cajón de hormigón (los laterales y la parte superior) se extraerá la tierra con un sistema de excavación en mina, explicaron los técnicos de Adif.

En la fase de Barriomar y Nonduermas se empleará un sistema distinto. No se habilitará una vía provisional porque no hay espacio en dicho pasillo urbano. Se levantará una vía y se construirá un semicajón en forma de ele invertida. Después se hará lo mismo con la otra vía. Mientras tanto, el tráfico irá en superficie de forma alternativa. Los ingenieros indicaron que este sistema es más lento y complicado que el que se está utilizando en la fase actual, que consideran técnicamente más idóneo.

Reordenación del tráfico Conexión con Cartagena y Cercanías de Alicante

Otro trabajo importante, que apenas llama la atención, se está desarrollando en la bifurcación ferroviaria con Cartagena, en el Reguerón, donde Adif está adaptando las vías. Está por definir el servicio entre Murcia y Cartagena, ya que el AVE no podrá llegar a la capital marítima hasta que esté adaptada la vía -con un tercer hilo y electrificada- para los trenes de ancho internacional. De igual forma, el servicio de Cercanías entre Murcia y Alicante necesitará un transbordo en Albatera mientras no esté uniformada toda la red. De momento, estos trenes seguirán por su trazado habitual. Dicho transbordo se hará cuando estén operativas las dos vías de alta velocidad entre Murcia y Monforte.