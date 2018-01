«Las empresas no deberían olvidar la ética a la hora de crear sus productos» Cristian Sánchez. / Martínez Bueso Cristian Sánchez. Ingeniero químico industrial MINERVA PIÑERO Martes, 2 enero 2018, 07:58

Sus dos compañeros de piso presenciaron, sin saberlo, el nacimiento de un nuevo colorante natural hace cuatro años. 'Sin colorantes ni conservantes' fue la etiqueta que despertó el espíritu emprendedor de Cristian Sánchez, mientras merendaba un zumo industrial en el piso que vio despegar su carrera universitaria. Tras informarse, investigar y desarrollar un plan de negocio en Naturtene, empresa dedicada a la innovación y al desarrollo de aditivos alimenticios, el joven de 24 años ha recibido el primer premio al mejor proyecto de creación de una empresa, otorgado por el Consejo Social y la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Murcia (UMU).

-¿Cómo repercuten los colorantes en la salud?

-El 90% de los que son artificiales pueden conllevar algún tipo de riesgo para la salud, especialmente de los niños.

-¿Y el que usted ha creado?

-Rico en fibra y en vitamina A, es un colorante alimenticio totalmente natural. No lleva ningún compuesto químico.

-¿De dónde nace?

-Del betacaroteno, un pigmento presente en las plantas, y de fibras prebióticas de carácter natural que existen, por ejemplo, en los vegetales.

-La vida de los alimentos ecológicos es más corta que la del resto. ¿Le sucede lo mismo a su colorante natural?

-Aguanta prácticamente el mismo periodo de tiempo que los artificiales. De hecho, hemos realizado pruebas de hasta noventa días en productos como son los zumos de naranja, y el color y la calidad han perdurado.

-¿Qué acogida ha tenido en la agricultura ecológica?

-Bastante buena. Los productores ecológicos son quienes más caso nos hacen, pues creen que es un producto totalmente necesario. Para ellos, encontrar un aditivo con estas características es casi imposible. Muchas veces, para adquirirlos tienen que cruzar las fronteras españolas y encargar sus pedidos a países como China, donde la normativa es bastante distinta. En cuanto a ecología, Europa es mucho más restrictiva.

-¿Se antepone el coste del aditivo a la calidad del producto final?

-Normalmente, sí. Adquirir aditivos naturales, por la tecnología y los procedimientos que se utilizan para crearlos, es más caro. Para las empresas resulta más barato obtener y utilizar los que son artificiales.

-¿Qué otras líneas de investigación le interesan?

-Los líquidos iónicos, que son una de las posibles soluciones para reducir el rozamiento de las ruedas en los trenes de alta velocidad, y el grafeno, un material muy flexible que conduce bastante bien la electricidad. De hecho, me gustaría desarrollar un proyecto de investigación relacionado con el grafeno en la Universidad Politécnica de Cartagena, donde estudié Ingeniería Industrial y me especialicé en química.

-¿Impulsan las universidades el espíritu emprendedor en las clases?

-Creo que no. Poseen muchísimas patentes y están desarrollando procesos de investigación bastante interesantes, pero no cuentan con los conocimientos básicos para venderlos. Los emprendedores tienen una doble visión. En mi caso, la de ingeniero y la comercial. Cuando pienso en investigar, automáticamente estudio la aplicación que se le puede dar en la industria, un proceso que en las universidades no se realiza. Por ello, aunque tuviesen un hueco prácticamente seguro en el mercado, los proyectos se quedan dentro en los laboratorios.

-¿Qué persigue?

-Que las empresas empleen la ética a la hora de crear sus productos, que se preocupen por la salud de sus clientes.

-¿Y si no consiguiera su objetivo en España?

-Me iría fuera de la Península, pero no del país. Seguramente, a Lanzarote, donde podría practicar surf, la actividad física que más me gusta. De todas formas, aún no me lo planteo. Primero, quiero encontrar alguna beca para terminar mi tesis doctoral, en la que investigo la influencia de la responsabilidad social corporativa: la ética de las pequeñas y grandes empresas.