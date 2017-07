Los empresarios reclaman medidas para compensar la caída del consumo en el Mar Menor Turistas en una terraza en el Mar Menor. / P. Sánchez / AGM Hoteleros y comerciantes crean una federación comarcal para implicar más a la Administración ALEXIA SALAS Lunes, 24 julio 2017, 08:54

En el ecuador del verano, los empresarios del Mar Menor ven con preocupación la caída del consumo en tiendas y restaurantes, que consideran muy por debajo de campañas anteriores. «Esto es julio y mira la terraza, casi vacía», comenta un heladero del paseo de la Feria de Los Alcázares. No es el único. En una reunión conjunta de las asociaciones de empresarios de todo el litoral, los portavoces manifestaron su inquietud por «la falta de turistas durante la semana, ya que los fines de semana son los únicos días en que se nota la afluencia de clientes en los locales y terrazas», según expuso el secretario de la Asociación de Empresarios de San Pedro del Pinatar, José Luis Oliván.

La crisis del Mar Menor, que los empresarios atribuyen en parte a la retirada de las banderas azules y el efecto negativo de su difusión nacional, ha llevado a algunos hoteleros a «plantearse abrir solamente los viernes, sábados y domingos», aseguró Olivan. Como efecto asociado, expuso «la cancelación de reservas por parte de grupos organizados y el descenso de la demanda de alquileres, incluso los de primera línea, que además han reducido el tiempo de contrato a estancias semanales o como mucho quincenales». «Están alquilando a precios de invierno», señaló el secretario, quien se refirió, además, al modelo turístico que ya da señales de agotamiento. «Los propietarios de viviendas no vienen a veranear, pensamos que es porque son gente mayor, que va falleciendo y los herederos han dejado de venir», afirmó el portavoz del empresariado pinatarense.

Según el representante de la Asociación de Empresarios de Los Alcázares, Pedro José Sánchez, «los dueños de esas segundas residencias van muriendo y la casa se cierra y no se vende, porque ha perdido valor, así que por qué tenemos que pagar impuestos por lo que vale cero». Sánchez destacó que «hay locales que abren y cierran constantemente». Y subrayó que «un turista no es el que viene a su casa y compra en Mercadona, pero ya ni siquiera esos vienen».

El presidente de la Asociación de Empresarios de La Manga y Cabo de Palos, Antonio Plaza, coincidió en que «el tráfico de turistas se incrementa los fines de semana pero los lunes se van, así que los hoteles están al 65%». Plaza describió el panorama estival en La Manga con «familias con nevera, barbacoa y bolsas de supermercado los fines de semana, mientras en los locales de ocio hay 10 personas». Cree que «la crisis económica persiste y la gente no sale porque no tiene dinero. En mi farmacia han bajado las ventas un 15% y ya veremos el resto del año. Son los supermercados los que venden».

Para unir fuerzas, han creado la Federación de Asociaciones de Empresarios del Mar Menor, «con el fin de insistir a los ayuntamientos y a la Comunidad en que nos tienen que ayudar». Piden rebajas fiscales que mitiguen la caída de ingresos en el verano, pero también indemnizaciones por la crisis ambiental de la laguna que ha generado la depresión económica. «Estamos personados en el Juzgado porque tendremos que reclamar nuestras pérdidas», afirmó el portavoz de La Manga.

El vicepresidente de la Asociación de La Manga y Cabo de Palos, Diego de Haro, destacó la atracción de «un turismo de calidad en Cabo de Palos por el buceo, a pesar de que ya vienen menos a hoteles y más a casas que alquilan en Airbnb».

Todos los portavoces coincidieron en que la campaña publicitaria del Mar Menor realizada por la Comunidad Autónoma «ha llegado tarde. No decimos que sea mala, pero no ha funcionado», expuso el secretario pinatarense. Para el representante de La Manga, «lo han tratado como una campaña, cuando debe ser una campaña de crisis, y no ha funcionado para compensar las malas noticias». Según el portavoz alcazareño, «a la campaña le han faltado recursos, preparación y tiempo». «Ha empezado tarde, y ya hay que trabajar para la próxima temporada», opinó el presidente de la Asociación de Empresarios de San Javier, Carlos Calvo.

Para Dionisio García, representante de Estación Naútica Mar Menor, que agrupa a parte del sector náutico, otra causa es que «el Mar Menor está en desventaja en cuanto a infraestructuras como el AVE o el aeropuerto. El tiempo pasa y el balneario Floridablanca -en ruinas en medio de la playa de La Puntica- sigue estando ahí». García destacó la incongruencia de los sellos de calidad de las playas: «Nos niegan las banderas azules cuando el Mar Menor ha mejorado, mientras que el año pasado, que fue el peor, sí las tuvimos, pero ahora nos las quitan y a la semana siguiente cuelgan las de la Q de calidad». García mencionó además «la imagen catastrófica del Mar Menor en internet. Basta colgar una foto, buena o mala, para que surjan comentarios de todo tipo».

Como ejemplo de la experiencia de los hoteleros, intervino el propietario del hotel Traíña de San Pedro del Pinatar, José Antonio Albaladejo: «Nos han anulado este año más de 800 noches que ya estaban reservadas». «No vienen los turistas porque no tenemos infraestructuras de ocio», afirmó el hotelero, quien exigió «préstamos a cero interés».