Un empresario de Murcia expolió más de un millón de euros en piezas arqueológicas

La versión murciana de Indiana Jones carecía de látigo y no era arqueólogo, a diferencia del personaje creado por Steven Spielberg para la saga cinematográfica. Era un conocido empresario agrícola, cuyo 'hobby' consistía en coger el pico y la pala para buscar piezas en yacimientos de la Región, Castilla-La Mancha, Andalucía y Alicante. Incluso llegó a contratar a peones para que le acompañasen en las excavaciones clandestinas que empezó a organizar en los sesenta y que, tras varias décadas de expolio, le permitieron reunir cerca de 10.000 piezas que datan del Paleolítico y el Neolítico, pasando por la cultura argárica hasta civilizaciones íberas, romanas, visigodas y musulmanas. Esta colección privada, según la Guardia Civil, es la de mayor relevancia incautada hasta la fecha en la Región, y pasará a formar parte de los fondos de la Comunidad gracias a la 'Operación Idolillo', cuyos resultados se presentaron ayer en el Archivo Intermedio del Museo Arqueológico de Murcia.

Uno de los investigadores que participó en el operativo subrayó que el empresario «no era un expoliador malo, no comerciaba con las piezas, era un coleccionista autodidacta: las restauraba, las estudiaba y las documentaba». De hecho, cuando los agentes se adentraron en su chalé de la urbanización Agridulce, junto al campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, se quedaron ojipláticos al hallar 10.000 piezas de valor paleontológico y arqueológico distribuidas de manera metódica por cuatro habitaciones, ordenadas por épocas históricas y colocadas con mimo en expositores y vitrinas, incluso en trípodes, en el caso de las ánforas vinarias y de salazones.

«El valor de esta colección puede superar fácilmente el millón de euros». Valgan como ejemplo los más de 200 exvotos recuperados de jinetes y dioses, como Mercurio, fabricados con bronce, piedra y hueso, pertenecientes a los siglos III antes de Cristo y III después de Cristo, y cuyo valor oscila de 2.500 euros a 3.000 euros. Estas figuras estilizadas fueron las que dieron nombre a la 'Operación Idolillo', ya que también se las denomina idolillos porque eran empleadas en lugares sacros por los íberos y los romanos como ofrendas a los dioses para tener riqueza, salud...

Amparado en la mayor laxitud legislativa que existía en los años sesenta en torno al patrimonio, este empresario agrícola campó a sus anchas expoliando los yacimientos del Cigarralejo (Mula), el Morrón de Bolvax (Cieza), Castillo de las Peñas (Fortuna), Las Bastida (Totana), Peñarrubia (Cehegín)... También excavó en yacimientos sin explorar, como uno situado en la Sierra de la Tercia (Lorca). En el Museo Arqueológico de Murcia (MAM) sospechan que también hizo prospecciones en Almería, Albacete y Orihuela, pero eso lo determinará el trabajo de catalogación de las piezas que se realizará durante los próximos meses en el Archivo Intermedio del Museo Arqueológico.

Para hacerse una idea de la magnitud de las excavaciones que pagó de su bolsillo este hombre, el director del Museo Arqueológico de Murcia, Luis Enrique de Miquel Santed, señaló que con el material incautado «se puede organizar una exposición temporal y enriquecer la exposición permanente». Y no exageraba. Solo los exvotos en bronce de época íbera recuperados «casi triplican» los fondos del MAM. «Nos permitirá explicar mejor las raíces de la Región», dijo Miquel Santed.

Cuatro meses investigando

La Benemérita tuvo noticia de esta colección privada durante otra operación contra los delitos del patrimonio desarrollada en 2017, en la que hallaron archivos de temática arqueológica que apuntaban a la existencia de piezas que nunca habían formado parte de exposiciones o fondos museísticos de la Región. Durante cuatro largos meses, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, especializados en Patrimonio Histórico, analizaron los documentos hasta situar al sospechoso en la urbanización de Agridulce. El empresario ya había fallecido y el registro de la casa se precipitó. «Había peligro de que al morir este hombre, la familia que era la heredera tuviese menos sensibilidad hacia el arte y decidiesen venderlo», explicó el coronel jefe de la Quinta Zona de la Guardia Civil, Jesús Arribas.

Los familiares del empresario no serán sancionados porque colaboraron con la Benemérita cuando contactó con ellos para registrar el chalé. De no haberlo hecho, la multa habría sido millonaria porque la ley de Patrimonio Cultural establecía un plazo máximo de un año, a partir de su entrada en vigor, para que aquellos que poseyeran algún tipo de material arqueológico lo comunicaran a la Comunidad y ellos no habían informado de nada.

«Es una de las operaciones más importantes de las últimas décadas, estamos ante un hallazgo histórico», enfatizó la consejera de Cultura, Miriam Guardiola. Algunos de los objetos recuperados son inéditos en los fondos de la Región, como una espada de antena atrofiada íbero romana y un idolillo del periodo Calcolítico (una representación humana hecha en mármol). También se han recuperado anillos de oro con tallas, cada uno valorado en 6.000 euros. Uno de ellos versa sobre El Rapto de Europa: el dios Zeus se transforma en un toro blanco para raptar a una mujer fenicia llamada Europa.

Las piezas podrían haber movido en el mercado negro fuertes sumas de dinero. Es el caso de los vidrios romanos, ungüentarios y lagrimales para guardar medicamentos, que podrían alcanzar precios de 4.000 a 5.000 euros. A los expertos en patrimonio les ha llamado la atención un relieve de mármol con delfines, perfectamente conservado, del que se desconoce su procedencia.

Asimismo, resaltan que esta colección privada abarcaba todos los aspectos de la vida. Desde enseres domésticos a funerarios, espejos, puntas de flecha, una amplia colección de punzones de hueso del Paleolítico, monedas, falcatas íberas (espadas de filo curvado que causaban pavor a las legiones de Roma), lascas, cuchillos, vasijas de cerámica, así como hebillas visigodas, joyas de oro, plata y bronce, pulseras de alabastro y collares hechos con caracolillos prehistóricos.