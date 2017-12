«Ser emprendedora es una montaña rusa; la estabilidad brilla por su ausencia» Ascensión Aparicio. / Nacho García / AGM Ascensión Aparicio Diseñadora de joyas y dueña de Almaleón MINERVA PIÑERO Martes, 19 diciembre 2017, 08:18

El Camino de Santiago cambió su forma de ver la vida hace dos años. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Ascensión Aparicio, amante de la creación continua y del diseño de joyas desde su adolescencia, decidió convertir en realidad los bocetos de collares y anillos en Almaleón, su marca. Premiada en el Concurso de Proyectos Empresariales de Murcia, la joven emprendedora intentará atraer la atención de los viandantes desde el 21 hasta el 23 de diciembre en el mercado navideño de la Glorieta de España.

-¿Por qué en todas las joyas que diseña añade un corazón?

-Porque es el símbolo de Almaleón. Al girar las partes de un sencillo 'clip', se puede formar un corazón, un hallazgo que descubrí de pequeña y que he querido plasmar. No es una estrella, ni un infinito, como suelen ofrecer la mayoría de las marcas.

-¿Presenta un estilo minimalista u ostentoso?

-Minimalista, me decanto por las líneas rectas. Prefiero la sencillez antes que el exceso.

-¿Qué le inspira a una diseñadora de joyas?

-La comodidad y la versatilidad. Siempre he sido muy perezosa a la hora de cambiarme de joyas, nunca me he calentado la cabeza pensando qué pendientes ponerme a conjunto con la ropa. Mi objetivo, por ello, es crear joyas funcionales que sirvan tanto para salir un sábado por la noche, como para acudir al trabajo cualquier día.

-¿Qué materiales utiliza?

-La plata, el oro y las piedras naturales, como es el cuarzo rosa, el lapislázuli o las ágatas.

-¿Cree en la energía de las piedras?

-No soy una experta, pero me gusta bastante el tema de la espiritualidad y me interesa conocer la energía que transmiten los elementos. El cuarzo rosa, por ejemplo, simboliza el amor, y el ónix nos protege de las fuerzas negativas.

-¿Participa en el proceso de fabricación?

-Sí, pero aún debo aprender mucho en ese campo. Mis maestros artesanos, los cuatro orfebres con los que trabajo, tienen mucha paciencia. Ellos son quienes me enseñan tanto a pulir las piezas como a engastarlas.

-¿Cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado como emprendedora?

-Lo más difícil ha sido conseguir cierta estabilidad y encargarme de todo. Tener una marca significa saber sobre comercialización, logística, administración, producción, comunicación... Hay que sacar fuerzas para realizar trabajos bastante diferentes cada día y especializarse en distintas áreas. Además, ser emprendedora es una montaña rusa, pues la estabilidad brilla por su ausencia. Por ello, detrás de cada compra en un pequeño negocio existe una persona saltando de alegría.

-¿Tres consejos que daría a la hora de embarcarse en un proyecto empresarial?

-Que es necesario formase e informase antes de tirarse a la piscina, y que hay buscar incesantemente subvenciones. Si alguien tiene una idea y realmente pretende materializarla, es su momento: actualmente, creo que se apuesta por el emprendimiento. De hecho, Factoría Cultural, un vivero de empresas artísticas y creativas, me ha otorgado recientemente una de sus becas.

-¿A qué público se dirige?

-Al masculino y al femenino. Para los hombres más atrevidos que se han cansado del clásico botón, les propongo usar unos elegantes gemelos. Para ellas, diseño anillos, collares, pendientes y pulseras.

-Desde que nació Almaleón hace dos años, solo realiza ventas por internet. ¿Se plantea montar una tienda física?

-Si puedo, es un proyecto que desarrollaré en el futuro en Murcia. De momento, el negocio progresa por las redes y por los mercados físicos en los que expongo, como es el Mercado de Diseño de Madrid.

-¿Y crear joyas con otros símbolos distintos al corazón?

-No es una meta que tenga en mente, pero he aprendido que en la vida nunca se sabe qué puede pasar. Aún así, el símbolo que diferencia a Almaleón, el corazón que me recuerda a la infancia, seguro que lo mantengo.

-¿Qué le diferencia del resto de joyerías?

-Que el proceso de fabricación es manual, ya que no se utilizan máquinas. Además, todos los productos están elaborados en Murcia, no en países en vías de desarrollo donde las grandes empresas, a veces, se aprovechan de sus empleados. Apuesto por la mano de obra española y por el trabajo en la Región.