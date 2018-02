«El empleo ya no es la única forma de alcanzar un nivel de vida digno» Carmen García Pérez. / LV Carmen García Pérez Abogada MINERVA PIÑERO Murcia Viernes, 9 febrero 2018, 08:41

Las situaciones de pobreza que conoció cuando trabajaba en el departamento de servicios sociales en el Ayuntamiento de Ceutí, desde ACAL, el bufete de abogados al que pertenece, cambiaron su forma de ver la vida. Licenciada en Derecho y en Economía, Carmen García aúna los conocimientos que aprendió en la Universidad Carlos III de Madrid y su experiencia profesional en su primer libro, 'Conveniencia social y viabilidad económica de la renta básica'.

-¿Qué papel juega el empleo en su obra?

-Es un punto que tengo en cuenta, pero no me centro solo en este factor. Explico que el trabajo ya no es la única forma de alcanzar un nivel de vida digno, ni nos garantiza estar integrados en la sociedad. Debemos empezar a asumir que existen otras vías, como es la renta básica.

-¿Cree que funcionaría en España el modelo de renta básica de Finlandia, un experimento puesto en marcha el año pasado?

-El modelo de Finlandia está totalmente vinculado al trabajo, creo que el que debemos plantearnos no debe ser así. Existen más factores que afectan a las personas. Me decantaría por otros sistemas de renta básica.

-¿Como cuáles?

-Como el que utilizó Canadá en los años setenta, un sistema que no estaba tan obcecado en el empleo. En el experimento se analizaban diez puntos que afectaban a las personas. Los expertos también tenían en cuenta, por ejemplo, la salud de las personas, un factor que mejoró notablemente. Tanto en este país como en Estados Unidos realizaron investigaciones muy interesantes, e incluso el presidente Nixon estuvo a punto de poner esta renta en marcha.

-¿Se mantendrían la sanidad y la educación pública en su modelo?

-En el método que planteo, sí, pues la renta básica no es una herramienta para desmantelar el estado de bienestar. Simplemente, consistiría en pagar una cantidad de dinero a cada individuo por el hecho de ser ciudadanos de un sitio. No sería un número supergeneroso, pero sí nos aseguraría vivir dignamente. Lo que suprimiría serían las prestaciones asistenciales no contributivas, como es el subsidio para parados de larga duración. También se ahorraría en costes burocráticos y administrativos.

-¿Cómo afectaría a la figura del empresario?

-En términos laborales, se incrementaría el poder de negociación del empleado. Los trabajadores tendrían la capacidad de negarse a aceptar los trabajos que no les convencen y tendrían la oportunidad de mejorar sus condiciones laborales. La renta básica nos beneficiaría a todos.

-¿Cree que la población seguiría interesada en trabajar?

-El método se suele vincular con el hecho de no volver a trabajar, pero no existe ningún estudio que avale esta suposición. En las encuestas realizadas a lo largo de la historia es insignificante el porcentaje de personas que escogerían no trabajar. En su lugar, la gente dedicaría más tiempo a mejorar su formación y a realizar programas de voluntariado, y las mujeres podrían reducir su jornada en edad fértil y ocuparse del cuidado de los hijos. La renta funcionaría como un colchón que serviría para incentivar a la gente, no afectaría al cumplimiento de las aspiraciones. De hecho, durante el experimento realizado en Canadá, los ciudadanos no dejaron de lado sus empleos.

-¿No fomentaría la economía sumergida?

-No creo. Lamentablemente, la actualidad española presenta índices de economía sumergida muy altos. Quien quiere situarse al margen de la ley, ya lo hace. Precisamente, algunas personas incluso se ven abocadas a realizar trabajos ilegales debido a las dificultades económicas a las que tienen que enfrentarse.

-¿Cuándo cree que se implantará la renta básica en España?

-Es un tema que está en la actualidad política, pero su puesta en marcha aproximo que llegará después de conocer los resultados de los proyectos pilotos europeos.