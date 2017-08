El Ejecutivo despeja el camino para ampliar la explotación de los puertos hasta 20 años

El 'cash' de los gestores portuarios volverá a correr por las instalaciones náuticas del litoral murciano en forma de inversiones. La Consejería de Fomento ha diseñado un protocolo que permitirá a las concesionarias prorrogar la explotación de los puertos deportivos hasta dos quintas partes de la concesión inicial, siempre y cuando materialicen una inversión económica para mejorar la productividad, la eficiencia energética y la calidad ambiental de la instalación. El periodo mínimo de explotación de los contratos que actualmente hay en vigor es de 6 años, de manera que esta medida allanará el camino a las adjudicatarias para ampliar su gestión otros 2,5 años; las concesiones por 25 años se prorrogarán hasta 10 años y las de 50 años, durante 20 más.

El consejero Pedro Rivera presentó ayer el protocolo al sector en el Puerto de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar. Luis Manzano, secretario de la Asociación Regional de Clubes Náuticos y Puertos Deportivos y Turísticos, explicó que «ahora hay seguridad jurídica; se ha concretado el procedimiento, pues no sabíamos si teníamos que empezar con el proyecto de ejecución o con la tramitación ambiental». Diez de las veinte concesionarias de los puertos de la Región estaban ya interesadas en ampliar sus contratos en vigor, pero no habían movido un euro porque en Murcia no existía un protocolo administrativo a seguir, más allá de las recomendaciones que ofrecía Puertos del Estado.

Hasta la fecha, las concesionarias tenían que correr con los gastos de la tramitación completa de los proyectos sin tener la certeza de que se les otorgaría la ampliación del contrato, pero con este protocolo la Consejería responderá en seis meses a las peticiones de los gestores y sabrán si se les concede una autorización condicionada a su proyecto inversor. «Se minimizarán costes y tiempo».

La Consejería permitirá a las instalaciones incrementar los amarres

Básicamente, la adjudicataria deberá presentar a Fomento una memoria con la inversión a realizar, cuyo coste dependerá del tamaño del puerto y su volumen de actividad. Una vez tramitado el proyecto de ejecución de las obras, junto a las autorizaciones ambientales, si las obras se ejecutan antes de que expire el periodo de concesión, la prórroga de la gestión se hará efectiva automáticamente y la empresa seguirá explotando el puerto en cuestión. Sin embargo, si no ejecuta los trabajos antes de que concluya la concesión, perderá la prórroga y la instalación saldrá a concurso. «Esto supone una apuesta decidida por la modernización de los puertos», subrayó Manzano.

La Asociación Regional de Clubes Náuticos aclaró que esta medida no afectará a las dos instalaciones que dependen en Cartagena de Puertos del Estado. La Consejería prevé que la horquilla de las inversiones oscilará entre 200.000 euros y más de 7 millones de euros. Los gestores podrán mejorar la productividad de su puerto ampliando el número de amarres -hay 6.500 en la actualidad-, construyendo nuevos locales de restauración y ocio, implantando marinas secas e instalando servicios auxiliares, tales como grúas para sacar embarcaciones, puntos de suministro de combustible y varaderos.

En el capítulo medioambiental, podrán sustituir las luminarias de los pantalanes por LED, instalar cable de fibra para la red WiFi, habilitar placas solares para generar energía y bombas extractoras de aguas residuales que eviten vertidos, incluso implantar sistemas de recogida selectiva de residuos de los muelles. «Valoramos de forma muy positiva esta apuesta por las actividades náuticas como uno de los factores para romper con la estacionalidad del turismo». El sector considera que uno de los efectos colaterales del protocolo será la generación de empleo y actividad, no solo entre las empresas que acometan las obras, sino también entre los interesados en montar un negocio en los locales comerciales de los puertos y su entorno, cuya ocupación media actual es del 85%. «Esa seguridad jurídica del concesionario es la que se va a generar en los locales».

Críticas de Ecologistas

Desde Ecologistas en Acción criticaron enérgicamente el protocolo de la Consejería porque elimina trámites administrativos y sustituye la autorización por la declaración responsable. «Los puertos son actividades con impactos ambientales muy elevados y aligerar trámites implica que habrá menos garantías. Esta medida implica que no se construirán nuevos puertos porque se ampliarán las concesiones pensando en aumentar el número de amarres y el tamaño de los puertos». La organización alertó de que la actividad de las instalaciones náuticas ha afectado a la dinámica del litoral, generando fangos en las playas de Los Urrutias, Los Nietos, Mar de Cristal y Villananitos. «Algunos puertos deberían transformarse en marinas secas porque solo tienen actividad en verano, como ocurre con el Mar Menor, y habría que potenciar los amarres colectivos y la defensa de la pesca tradicional».

Desde la Asociación Regional de Clubes Náuticos respondieron a Ecologistas que «se mantienen todas las garantías ambientales y de interés general; esto no supone una patente de corso para hacer lo que se quiera». Por su parte, la Consejería recordó que este protocolo está amparado por la ley de medidas urgentes para el crecimiento, la sostenibilidad y la eficiencia, que aprobó el Gobierno central en octubre de 2014.

De momento, de las diez concesionarias que han solicitado ampliar sus contratos: los puertos de Santiago de la Ribera (San Javier) y Mazarrón ya han recibido el visto bueno, y en cola aguardan Tomás Maestre, Lo Pagán, Dársena de Mazarrón, Villa de San Pedro, Islas Menores, Los Urrutias, Puerto Deportivo de Águilas y Juan Montiel de Águilas.