Educación trata de relanzar la FP Básica con plazas duales que incluyen prácticas Alumnos de FP realizan prácticas en una imagen de archivo. / J. M. Rodríguez/ AGM Los alumnos de Mantenimiento de Vehículos estrenarán el nuevo programa, que podría llevarse a más ciclos este mismo curso FUENSANTA CARRERES Murcia Jueves, 19 octubre 2017, 03:52

Los estudios de Formación Profesional Básica, la enseñanza diseñada por la Lomce para atajar el fracaso escolar y frenar la sangría de alumnos que cuelgan los libros sin haber conseguido el título de Secundaria Obligatoria, tendrán también oferta dual, grupos en los que los estudiantes puedan combinar su formación académica con prácticas laborales remuneradas en empresas. La Consejería de Educación pretende así relanzar el itinerario alternativo para 'reconducir' a los alumnos de Secundaria que han repetido curso y no avanzan en los estudios, que se implantó hace tres años con muy poca demanda por parte de los estudiantes, que no terminaban de ver una salida clara en el nuevo modelo. Este curso en cambio se ha llegado a los 4.214 estudiantes matriculados, 664 más que el curso pasado, y casi el doble que en el curso 2014-2015.

Educación pretende aumentar la demanda de plazas del itinerario, que en su día fue tachado de cajón desastre, creando plazas duales, que son las que permiten al alumno realizar prácticas remuneradas en empresas durante sus años de formación. El sistema combinado se experimentará este mismo curso con los alumnos del ciclo FP Básica de Maquinaria y Mantenimiento de Vehículos, cuyos estudiantes combinarán por primera vez la instrucción académica con el trabajo en empresas. Lo anunció ayer en Madrid la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, durante unas jornadas sobre FP Dual en las que dijo que Murcia se convierte así en la cuarta comunidad española en apostar por ese modelo combinado. «La FP va a poner a disposición de las empresas trabajadores altamente cualificados, haciendo de esa enseñanza uno de los factores principales para aumentar la productividad y competitividad de las empresas».

El número de plazas de FP Dual en este curso es 1.500, y se está incrementando «exponencialmente» la bolsa de empresas adheridas, que alcanzarán el medio millar el próximo curso, según las previsiones de la Consejería de Educación. Si ese propósito se lleva a cabo, casi se duplicará el número de empresas que acogen a alumnos en prácticas, que este curso es de 270. «Desde el Gobierno regional se trabaja con ayuntamientos, empresas, cámaras de comercio, sindicatos y centros educativos para impulsar una oferta más equilibrada y adaptada a las necesidades de cada municipio», dijo la consejera en Madrid.

La Administración quiere lograr la implicación de 500 empresas para que formen a los estudiantes

La FP Básica ha comenzado a tener cierto tirón después de que los estudiantes conocieran los cambios

realizados por el Ministerio de Educación, que aprobó a final de curso pasado una orden para evitar que los titulados en FP Básica se quedaran en el limbo y sin título de ESO. A partir de este curso, los estudiantes que consigan el título de FP Básica podrán obtener el de graduado en ESO «siempre que en la evaluación final del ciclo el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la ESO y adquirido las competencias correspondientes». Hasta ahora, los estudiantes lograban el título de FP Básica, pero no el de la ESO, que hubieran tenido que conseguir aprobando la desaparecida reválida. Con la nueva orden, los alumnos que optan por esta vía alternativa se garantizan la titulación de Secundaria, que es la mínima requerida para cualquier oposición de escala básica. Una vez completan el título, los estudiantes tienen la opción de acceder al mercado laboral o de matricularse en ciclos de grado medio sin pasar ninguna prueba intermedia para seguir formándose. Hasta este curso, la indefinición de la titulación lograda al terminar los dos años de FP Básica desmotivaba a los estudiantes a matricularse en esa vía, que tampoco era muy recomendada en los institutos.

A partir de los 15 años

La FP Básica, denostada por quienes sostienen que busca rebajar las tasas de fracaso escolar de forma artificial, apartando a los peores estudiantes, y defendida por los que piensan que abre un nuevo camino a los que no avanzan en Secundaria, está reservada para los alumnos que ya han cumplido los 15 años, y han superado el primer ciclo de Secundaria. Principalmente, está dirigida a los estudiantes que no están en condiciones de pasar a cuarto curso de Secundaria porque no son buenos estudiantes y no consiguen progresar por la vía académica de la ESO.

La FP Básica permite a los estudiantes avanzar en conocimientos básicos y aprender los rudimentos de un oficio. Con la combinación dual, podrán poner en práctica el aprendizaje del oficio en el que se especializan trabajando en una empresa con prácticas remuneradas.