Educación someterá a evaluaciones externas a 59.000 alumnos de Primaria y ESO este curso Alumnos de tercero de Primaria del colegio Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla realizan las pruebas el curso pasado. / Nacho García / AGM Repetirá el polémico diagnóstico al final de Secundaria a pesar del boicot del pasado año, cuando solo se presentaron el 40% de los alumnos FUENSANTA CARRERES Murcia Viernes, 13 octubre 2017, 11:58

En la Consejería de Educación están convencidos de la utilidad de las evaluaciones externas como instrumento para diagnosticar la evolución del sistema de enseñanza y de los estudiantes, que este curso serán sometidos de nuevo a una batería de pruebas. Los exámenes de diagnóstico los realizarán este curso 36.000 alumnos de tercero y sexto de Primaria y otros 23.000 de segundo y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. Esta última prueba, la de final de etapa en la ESO, se mantiene este año académico a pesar del boicot del que fue objeto el pasado curso, cuando solo realizaron los exámenes el 40% de los estudiantes convocados. Los exámenes de cuarto llegaron envueltos en la polémica porque en un principio fueron planteados por la Lomce como una reválida, y aunque finalmente perdieron su carácter académico y peso en el expediente, centenares de estudiantes optaron por no realizarlos como protesta.

Los estudiantes realizarán pues este curso evaluaciones de final de etapa en sexto de Primaria y en cuarto de Secundaria con carácter meramente diagnóstico, y en ninguno de los dos casos los resultados tendrán consecuencias ni peso en el expediente. La única finalidad será la de ofrecer a la Administración regional una radiografía del nivel de los estudiantes murcianos al terminar las diferentes etapas. En el caso de sexto de Primaria, las realizarán todos los alumnos de la Región que hayan cursado ese nivel, y se centrarán en evaluar la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana e inglesa, en matemáticas y en ciencia y tecnología. Todo el profesorado que participe en los exámenes, que se alargarán cuatro días, desde el 7 al 10 de mayo, será externo al centro.

Quiénes La realizan todos los alumnos matriculados en ese curso. Cuándo 29 y 30 de mayo y 5 de junio de 2018. Materias Competencia lingüística en lengua castellana y lengua inglesa y competencia matemática. Quienes Todos los alumnos que cursan sexto de Primaria. Cuándo 7, 8, 9 y 10 de mayo de 2018. Materias Competencia lingüística en lengua castellana e inglesa, competencia matemática y competencias básicas en ciencia. Quiénes Todo el alumnado que curse segundo de Educación Secundaria Obligatoria. Cuándo 28 y 29 de mayo. Materias Competencia lingüística en lengua castellana y lengua inglesa. Quiénes La prueba es muestral, la realizaran un tercio de los alumnos de cuarto de ESO. Cuándo 14, 15 y 16 de mayo. Materias Competencia lingüística (castellana, inglesa y francesa). matemáticas, geografía e historia.

Las pruebas de cuarto de Secundaria, el último curso de la ESO, serán en cambio muestrales, es decir, no la realizarán todos los centros, sino una selección representativa de aproximadamente un tercio de los alumnos. La finalidad será comprobar el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias, pero su resultado no tendrá consecuencia alguna en el expediente del alumno. Si tiene el curso aprobado podrá estudiar Bachillerato o el tipo de enseñanza que prefiera, aunque suspenda esta prueba. La prueba de sexto de Primaria tiene el mismo objetivo, conocer si el alumno ha logrado adquirir los contenidos marcados al final de la etapa. Las evaluaciones de diagnóstico de segundo de la ESO y tercero de Primaria, que no fueron introducidas por la Lomce, las realiza la Consejería de Educación desde hace una década para chequear los avances de los alumnos, y alternan competencia según el año. Este curso en Primaria se examinarán de competencia lingüística (castellano e ingles) y matemática, y en ESO solo de competencia lingüística.