Educación retoma las charlas de No Te Prives, pero con permiso paterno Francisco Sánchez, director general de Juventud (c), y Anastasio Bastida (d), alcalde de Los Alcázares, ayer, en el IES Antonio Menárguez durante una charla sobre acoso y homofobia. / CARM La asociación volverá a las aulas aunque rechaza esta medida, que tacha de contraria a la Lomce JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Martes, 1 mayo 2018, 03:25

La Consejería de Educación retoma el programa de educación afectivo sexual que imparten voluntarios del colectivo LGTB No Te Prives, aunque lo hace tras plegarse a las exigencias del Foro de la Familia, que solicitaba un permiso paterno previo a las charlas. A partir de ahora, los padres decidirán si sus hijos asisten o no a esta actividad, cuya finalidad es prevenir el acoso y la homofobia, además de educar en la diversidad afectivo sexual. Los alumnos cuyos padres así lo decidan se saldrán del aula, mientras sus compañeros escuchan el testimonio de los voluntarios de No Te Prives.

La medida se anunció ayer tras una reunión en la que la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, explicó la postura de su departamento a los responsables de No Te Prives. El permiso paterno pasará a solicitarse no solo en estas charlas, sino ante cualquier actividad en horario lectivo «que incluya competencias no curriculares». En un comunicado, Martínez-Cachá detalló que la Inspección de Educación «supervisará el modelo o el tipo de información sobre el contenido de las jornadas que se facilitará las familias de los alumnos, garantizando que puedan elegir».

No Te Prives volverá a las aulas tras esta decisión, aunque deja claro que no comparte la medida. «Me pregunto si hay que pedir autorización a los padres para concienciar sobre el acoso sexual, y si un padre puede negarse. O sobre la igualdad entre razas», subrayó Jesús Costa, presidente del colectivo. No Te Prives insiste en que la educación en el respeto y la diversidad afectivo sexual está incluida en la Lomce y también en la Ley de Igualdad LGTBI de la Región. Por su parte, Podemos presentó ayer una moción para que la Asamblea repruebe a Martínez-Cachá. Mientras, el PSOE lamentó que «haya cedido» a las exigencias de los «ultraconservadores».