Educación retoma las charlas de No Te Prives aunque con permiso paterno Jesús Costa, presidente de No Te Prives. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM El consentimiento familiar se solicitará «en todas las actividades no curriculares» JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Lunes, 30 abril 2018, 21:04

La Consejería de Educación retoma el programa de educación afectivo sexual que imparten voluntarios del colectivo LGTB No Te Prives, aunque lo hace tras plegarse a las exigencias del Foro de la Familia, que solicitaba un permiso paterno previo a las charlas. A partir de ahora, los padres decidirán si sus hijos asisten o no a esta actividad, cuya finalidad es prevenir el acoso y la homofobia, además de educar en la diversidad afectivo sexual. Los alumnos cuyos padres así lo decidan se saldrán del aula, mientras sus compañeros escuchan el testimonio de los voluntarios de No Te Prives.

La decisión se toma tras una reunión, esta tarde, en la que la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, explicó la postura de su departamento a los responsables de No Te Prives. El permiso paterno pasará a solicitarse no solo en estas charlas, sino ante cualquier actividad en horario lectivo «que incluya competencias no curriculares». En un comunicado, Martínez-Cachá detalló que «tras la solicitud de padres y madres, y mantener una jornada de trabajo con el colectivo 'No te prives' se ha decidido desarrollar las charlas de educación afectivo-sexual informando a las familias y posibilitando que puedan elegir la participación o no de sus hijos». Así se hará por indicación de la Inspección de Educación, añadió. «La propia Inspección supervisará el modelo o el tipo de información sobre el contenido de las jornadas que se facilitará las familias de los alumnos, garantizando que las familias puedan elegir», afirmó.

No Te Prives volverá a las aulas tras esta decisión, aunque deja claro que no comparte la medida. «Me pregunto si hay que pedir autorización a los padres para concienciar sobre el acoso sexual, y si un padre puede negarse. O sobre la igualdad entre razas», subrayó Jesús Costa, presidente del colectivo. No Te Prives insiste en que la educación en el respeto y la diversidad afectivo sexual está incluida en la Lomce y también en la Ley de Igualdad LGTBI de la Región. Los materiales, explica la asociación, están además disponibles en la web y han sido presentados ante la Consejería y el Ministerio.

Las charlas continuarán como estaba previsto, sin que llegue a anularse ninguna. La primera se celebrará esta semana en Molina de Segura. Su ayuntamiento, gobernado por la izquierda, ya había advertido que abriría las puertas de los centros educativos de la localidad a No Te Prives con independencia de la decisión de la Consejería, ya que hay un convenio entre la asociación y el Consistorio. La próxima semana habrá charlas en el IES Vicente Medina de Archena.

El anuncio, el pasado viernes, de la paralización del programa de educación afectivo sexual tras las presiones del Foro de la Familia ha provocado una fuerte polémica. Podemos presentó ayer una moción para que la Asamblea repruebe a Martínez-Cachá. La formación morada denunció que Educación «se convierte en altavoz de sectores homófobos y minoritarios en nuestra sociedad». Mientras, la diputada del PSOE Isabel Casalduero exigió explicaciones y lamentó que Educación «haya cedido a las exigencias de una asociación ultraconservadora como es el Foro de la Familia».

El Foro, por su parte, aplaudió la decisión de la Consejería y señaló que las charlas estaban «vulnerando» la Constitución por no respetar «la libertad» de los padres.