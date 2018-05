Eduardo Pineda: «Reconozco que soy muy goloso, pero tengo mi rutina deportiva» Eduardo Pineda. / Pablo Sánchez / AGM El modelo Eduardo Pineda se convierte en Guapo de Honor 2018 ANTONIO BOTÍAS Murcia Lunes, 14 mayo 2018, 08:13

Si es o no guapo, cada cuál tendrá su opinión, pues la belleza es quizá el sentimiento más subjetivo que existe bajo el sol. Pero lo que resulta incontestable es que el joven cartagenero Eduardo Pineda acaba de alzarse con el título de Guapo de Honor 2018. Y lo ha hecho, además de cuidarse y hacer deporte, aunque asegure que come de todo y es muy goloso, tras vencer a quince contrincantes, que tampoco estaban 'corcaos', como diría un castizo. Al orgullo de representar durante este año a la Región en muy diversos festivales, se suma la responsabilidad de seguir trabajando. Primero, en las oposiciones que se prepara. Y segundo, en su relación con las firmas de moda y el cine, su otra gran pasión.

-¿Usted se cree más guapo porque le hayan dado este premio o qué?

-(Risas). No. Por muchos títulos que consiguiera, hay que ser realista. Cada uno de nosotros no somos ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Esta diferencia es tu actitud. La actitud de estar en el momento adecuado con la iniciativa deseada.

-¿Qué sintió usted al ganar este galardón?

-Me sentí muy afortunado y agradecido de haber ganado, con gran diligencia y dedicación, a nivel nacional este certamen de modelos. Represento actualmente a la Región y es todo un orgullo. Espero trabajar con excelentes marcas de moda por todo el mundo.

-¿Con cuántos contrincantes tuvo que enfrentarse?

-Con quince compañeros. Buenas amistades que, actualmente, estamos en contacto para cualquier viaje de visita que se nos proponga a cada una de las provincias presentadas en el certamen nacional.

-¿Qué sacrificios le cuesta mantener la línea?

-Realizar deporte diario, mantener una dieta equilibrada, tener buena actitud positiva ante todo sufrimiento y disfrutar de la vida. Todo esto es un trabajo continuo personal que te crea iniciativas conforme va pasando el tiempo y te va enseñando a superar tus metas.

-¿Cree que los jóvenes murcianos prestan más atención a sus cuerpos que lo hacían sus padres?

-No. A todo joven le gusta verse bien, pienso yo. Cada situación familiar es un mundo. No estoy informado de la mayoría de las personas que no prestan atención a lo que realmente es importante.

-¿Cuáles son sus próximos objetivos o metas?

-Principalmente, conseguir formación académica. Por otro lado, siempre he tenido cierta inclinación por el cine, por colaborar para grandes películas y con magníficos actores. Mientras tanto, mi meta es continuar trabajando con marcas importante en la moda.

-Aparte de todo esto, ¿qué estudia, qué le gustaría ser en la vida?

-Estoy opositando y, si le soy sincero, la vida da mil vueltas y no sé qué será de mí el día de mañana. Se aprende a vivir la vida tal y como viene. Buena salud y calidad de vida es lo que realmente espero mantener.

-¿Es goloso o ya se ha acostumbrado a la verdura?

-Sí, soy goloso. Lo reconozco. Me encanta lo dulce y estoy acostumbrado a la verdura. Suelo tomar de todo, siempre y cuando mantenga una rutina deportiva entre semana.