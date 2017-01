El acuerdo extrajudicial contempla la devolución de las cláusulas suelo en tres meses

El convenio de grandes almacenes que? Trabajando gratis los domingos que lo sepan ,te despiden cuando quieren por bajo rendimiento sin demostrarlo ,,ya está bien de sacar el jugó al trabajador de verdad para pagar a los gandules que viven de España Que ya sabemos quienes son ,,no compren en los grandes almacenes ni gasten el dinero de su nómina ,,no gasten un duro y verán como cambia el modelo político ,,hay algo que pueden hacer y es poner impuestos pero nuestras decisiones y voluntad es nuestra,,lo dicho no gastéis un duro ,,cada uno que ponga su grano de arena y se moverá una montaña ,,