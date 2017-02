Los estibadores presionan a Fomento con nuevas huelgas

La amenaza de huelga vuelve a cernirse sobre los puertos, y esta vez de forma más prolongada en el tiempo. Los sindicatos de estibadores presentaron este martes oficialmente un preaviso para convocar tres semanas de paros en días alternos desde el próximo 6 de marzo. Y justificaron el anuncio como medida de presión al saber que el Gobierno sigue adelante con su polémico decreto para liberalizar el sector -que el Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes-, con independencia de que la patronal y los representantes de los trabajadores lleguen a algún acuerdo sobre esos cambios.

Esto, sin embargo, no implica que dichas conversaciones, que también comenzaron este martes, hayan fracasado. De hecho, continuarán este miércoles con un doble encuentro. De un lado, los sindicatos y la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Asneco) hablarán por separado con el nuevo mediador designado por el Gobierno, el presidente del Consejo Económico y Social (Marcos Peña). Por otro, luego se reunirán entre ellos.

El problema es que ese diálogo deberá ir contrarreloj, pues el propio Peña les comunicó este martes que el Ministerio de Fomento mantiene «la intención» de aprobar su reforma el viernes. No fue ese el único anuncio que les molestó. El Gobierno también ha decidido finalmente desvincularse de las conversaciones entre patronal y sindicatos, pese a que en un principio dijo que el departamento de Empleo haría de mediador.

La explicación, que no convenció a los representantes de los profesionales de la carga y descarga de mercancías en los puertos, es que los cambios que se pudieran acordar serían dentro de la negociación colectiva y no afectarían al decreto. Pero desde el principal sindicato del sector, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), estiman que «lo normal es que sí recogiera las posibles modificaciones». «Queremos buscar puntos en común con las empresas -argumentaron-, pero que se reflejen luego oficialmente».

Asimismo, quieren que un representante del Gobierno, ya sea un cargo de Fomento o de Empleo, se sientan en la mesa de negociación. «Hay una necesidad imperiosa de ello porque, aunque traten de que se vea así, esto no es un conflicto entre empresas y trabajadores sino con quiere reformar el sector», señaló Goya. Solicitó también que se dé a las partes «suficiente tiempo para negociar» y dijo que si finalmente no se aprueba el decreto, están «en perfectas condiciones para no ejecutar el derecho de huelga y, por tanto, no llevarla adelante».

«Ante eso -se justificó el secretario general de la CETM, Antolín Goya-, nuestra única forma de defendernos es presentando un nuevo aviso de prehuelga». Serán nueve días de paros no consecutivos desde el primer lunes de marzo (los días 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 del mes próximo) y en horas alternas. Desde Asneco, por su parte, lamentaron esta decisión. «Veníamos con voluntad de diálogo», señaló su director gerente, Pedro García, quien además quiso denunciar «públicamente» que siguen registrándose estos días «acciones de huelga encubierta» en los puertos, «mediante bajos ritmo de trabajo coordinados entre sí».

El Gobierno “urge”

Casi al mismo tiempo en que los representantes del sector estaban reunidos, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, les apremiaba desde el Senado a llegar a un acuerdo. Pero lo hacía dando a entender que el Ejecutivo no va a modificar ni su planes ni su calendario de reforma de la estiba porque, dijo, es algo que les «urge» ante la inminencia de una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que «va a golpear a España como ninguna otra lo ha hecho hasta ahora».

Fomento alega que sin reforma a España le caería una segunda multa, a unir a los 21,5 millones ya impuestos por Bruselas. Pero fuentes comunitarias apuntan que esas sanciones aún no son firmes para el TJUE y podrían dilatarse hasta el verano. Precisamente a ello a lo que se acogen los estibadores para sostener que la reforma puede esperar aún varias semanas mientras todo el sector trata de negociarlos.

Por su parte, el Consejo Internacional de Estibadores (IDC), presidido por Jordi Aragunde, sugirió este martes que podría adoptar medidas en apoyo de sus colegas españoles. Así, tras mostrar su confianza en que el Gobierno «opte finalmente por el diálogo», este dirigente sindical abrió la puerta a posibles movilizaciones de apoyo que tendrían «carácter mundial». «Los compañeros de Tánger, Marsella y otros lugares -advirtió en referencia a posibles puertos alternativos a los españoles que se usarían para traer mercancía al país mientras hubiera huelga- ya han anunciado que actuarán en consecuencia, siempre dentro de la legalidad».