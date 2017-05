Franquishop Murcia trae 70 franquicias en busca de emprendedores

La feria de Franquicias y Emprendedores, FranquiShop, vuelve por segundo año consecutivo a Murcia con más franquicias y más emprendedores.

70 cadenas de franquicia pertenecientes a más de 15 sectores de actividad estarán presentes en esta feria en la que buscan nuevos emprendedores con ganas de tomar un camino empresarial de éxito.

La estimación de emprendedores según los inscritos es de más de 250 interesados en este modelo de negocio.

Respecto a las franquicias murcianas, participan Llaollao, RedySer, Queens, Lef Ten, Dorett, Infinity Love y Ganamos reciclando.

Esta feria de franquicias en Murcia, única por su formato dinámico y efectivo, aterriza por segundo año, tras el éxito de la anterior edición, para ofrecerle a emprendedores, empresarios e inversores la posibilidad de contactar con las mejores marcas en franquicia que operan en el mercado nacional y que buscan implantarse en la Región de Murcia.

En opinión del Director General de Franquishop, Prudencio Martínez-Franco, “el desarrollo de nuestra feria es sencillo pero a la vez eficaz. Franquishop permite en tan solo una jornada realizar un máster intensivo en franquicias, al poder mantener reuniones informativas personalizadas a través de encuentros directos entre el franquiciador y emprendedor". De esta manera, "el emprendedor podrá llevarse a casa toda la información que necesita para montar su propio negocio".

FranquiShop traerá marcas de diversos sectores de actividad tales como supermercados (Carrefour y Eroski) , negocios de restauración (Los Cien Montaditos, La Mordida), moda y complementos (Hysteric Glam, Krack) , negocios relacionados con el medio ambiente (Ganamos reciclando), lavanderías autoservicio (Open wash), servicios inmobiliarios (Don Piso, Look and find), comercio especializado( Serecon), enseñanza y formación (Índice), papelerías (Copicentro) , belleza y estética (Yves Rocher), perfumerías (La botica de los perfumes) cuidado de mascotas (Terranova CNC), turismo (Nik and Go) y moda infantil (Canada House).

Con respecto al rango de inversión de las cadenas de franquicia participantes en FranquiShop Murcia, destaca que el 50 % requieren una inversión inferior a 30.000 € y el 75 % inferior a 70.000 €, lo que hace que el modelo de franquicia sea accesible a un amplio número de emprendedores.

En cifras, las franquicias en Murcia generaron 1.663 directos y la facturación de las franquicias en 2016 fue de más de 113 millones de euros al año.

FranquiShop cuenta con la colaboración directa del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y más de diez ayuntamientos de diferentes municipios de la Región.

Por su parte, la Asociación Española de Franquiciadores, AEF, que participa en el evento desde sus inicios en 2010, apunta que Murcia es una Comunidad muy activa en el sector de la franquicia siendo la novena región española por número de centrales franquiciadoras y la octava Comunidad más exportadora en franquicia.

- Lugar: Hotel Nelva. Av del Primero de Mayo 9, Murcia

- Horario: 9,30 – 18,00 horas

- Día: Jueves, 11 de mayo de 2017

Más información en http://www.franquiciasfranquishop.es/feria-franquicias-murcia-2017