El PSOE comunica al Gobierno su rechazo al sistema de devolución de cláusulas suelo

El PSOE ya ha comunicado al Gobierno que no apoyará el "inaceptable" código de buenas prácticas que ultima el Ejecutivo para tramitar la devolución de las cláusulas suelo, pues considera que favorece a los bancos al ser voluntaria su aplicación.

Los socialistas reclaman que, "como mínimo", se tramite como proyecto de ley para poder cambiarlo y mantienen su idea de garantizar a los afectados una vía extrajudicial "rápida a coste cero y sin quitas".

Así lo ha señalado el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, en una rueda de prensa en el Congreso, mientras el Gobierno ultima en varias reuniones con el PSOE y Ciudadanos los flecos para articular un procedimiento para tramitar la devolución por parte de los bancos de las cláusulas suelo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que obligaba a la retroactividad total de las cláusulas suelo no transparentes.

Saura ha detallado que el PSOE le ha trasladado al Gobierno su rechazo al Código de Buenas Prácticas que plantea el Ejecutivo al suponer un "desequilibrio" hacia los bancos cuando ya hay una sentencia que "deja las cosas claras en favor de los consumidores".

"No cabe el código de buenas prácticas, no cabe que los bancos se puedan adherir voluntariamente al código", ha insistido Saura, quien ha reclamado un planteamiento extrajudicial para que todas las entidades se tengan que suman obligatoriamente a un procedimiento que busque "rapidez, eficacia, coste cero para los afectados y que no haya ningún tipo de quitas".

En este sentido, Saura ha tildado de "inaceptable" el código que ultima el Ejecutivo, sobre el que ha avanzado que el PSOE no apoyará en el Congreso "de ninguna manera".

El PSOE estudia presentar iniciativas parlamentarias

Así, ha insistido en la necesidad de un real decreto en el que se plantee un procedimiento extrajudicial para la devolución de lo cobrado indebidamente por las cláusulas suelo a los afectados.

Según Saura, el Gobierno ha respondido al PSOE que estudiará el planteamiento de los socialistas, si bien el portavoz económico del PSOE en el Congreso ha advertido de que si el Ejecutivo no atiende a sus peticiones, planteará iniciativas parlamentarias para resolver el problema de la devolución de las cláusulas suelo, como una proposición no de ley o un proyecto de ley.