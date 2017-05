La compraventa de tierras aumenta este año más de un 20% en Murcia

El campo murciano registró entre enero y marzo un total de 1.296 operaciones de compra de tierras de cultivo, un 20,4% más que en el mismo periodo de 2016, según datos difundidos esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El número de transacciones ya alcanza el nivel previo a la crisis. Las compras se concentran en las huertas del Segura, así como en las comarcas del Guadalentín y Altiplano. El Campo de Cartagena, en cambio, está fuera de la gran mayoría de agricultores profesionales, al igual que las zonas costeras.

Las herencias constituyen el principal 'carburante' que mueve el mercado de tierras en la Región. En concreto, 891 fincas cambiaron de manos de esta forma durante el primer trimestre del año, un 11% más. Muchos de quienes las reciben procuran venderlas a los arrendatarios para obtener rápidamente liquidez.

Por otro lado están los agricultores jubilados que tratan de mejorar su situación económica o la de hijos y nietos que no tienen interés en incorporarse a la agricultura. Tienden a ofrecer las parcelas a los propietarios colindantes, siempre dispuestos a ampliar sus cultivos. Es un fenómeno creciente en los regadíos tradicionales y en el secano.

Sin embargo, las donaciones para aquellos sucesores que desean mantenerse en el sector primario se limitaron a 160 fincas entre enero y marzo, un dato preocupante sobre el relevo generacional en el campo murciano, si bien hay muchos que están esperando a que el año que viene se suprima el impuesto que grava tal operación. Por su parte, los procesos de concentración parcelaria mediante permutas son casi anecdóticos: solo se registraron 10 casos.

El ejercicio de 2016 se cerró con 4.657 parcelas vendidas. Desde 2008 la cifra nunca había pasado de 4.000. El momento más bajo fue en el año 2012, con 3.363 fincas. Al derrumbe contribuyó la desaparición del mercado de inversores (constructores, sobre todo) y de empresas ajenas al mundo agrario que invertían en terrenos agrícolas.

La sucesión de buenas campañas y el abaratamiento de los préstamos han dinamizado las transacciones. Al mismo tiempo, la Región atraviesa una situación paradójica, puesto que alberga los regadíos más caros y los secanos más baratos de la Península: 33.000 y 4.600 euros por hectárea de media, respectivamente, según las últimas estimaciones de la Consejería de Agricultura. Los extremos oscilan entre los casi 118.000 euros de una hectárea de limoneros y los poco más de 900 euros de una de pastizal.

Arrendamientos

Para los agricultores que no son propietarios, Murcia destaca por ser la tercera región donde se exigen los mayores cánones de arrendamiento en tierras de labor de regadío: 774 euros por hectárea de media, según la Consejería de Agricultura, un 21% más que hace cinco años. Solo es más elevado en Canarias (3.785 euros/hectárea) y en la Comunidad Valenciana (799 euros/hectárea). La media nacional está en 455 euros por hectárea. No es de extrañar que muchos profesionales opten por arrendar zonas regables de la vecina Albacete, donde el canon es de solo la mitad que en Murcia (428 euros/hectárea) y no escasean los caudales.

Por contra, en el secano murciano la evolución ha discurrido en sentido contrario. El canon medio está en solo 120 euros por hectárea, menos del 50% que hace una década, si bien se mantiene muy por encima de la media española (109 euros/hectárea) y duplica al de Castilla-La Mancha (61euros/hectárea). Sin embargo, la sequía y el fin de las ayudas a la producción de cereal no animan mucho.