Los planes de pensiones siguen en números rojos para más de 60.000 murcianos

Los planes de pensiones han aprovechado de forma eficiente el vigoroso inicio de año de los mercados bursátiles y cerraron el primer trimestre del año con una rentabilidad media anual del 4,46%, según la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco). Pero los 268.157 ahorradores de la Región que han elegido tales productos para mejorar su jubilación no se han beneficiado por igual.

Así, los 60.871 partícipes murcianos que optaron por renta fija (22,7% del total) tienen aún saldos negativos este año, aunque muy pequeños: del -0,01% en los monetarios y del -0,21% a un año en títulos a largo plazo. Por su parte, los 32.178 suscriptores murcianos reacios a cualquier riesgo, con planes garantizados (12% del total), se tienen que conformar con el estancamiento: +0,12%.

¿Qué es lo que está pasando? Cuando los tipos de interés suben, como empieza a ocurrir, desciende la demanda de títulos de deuda pública a largo plazo. Esto tiene un efecto negativo en las carteras de renta fija porque, al tener que actualizar los precios de los bonos soberanos según el mercado, se reduce el valor liquidativo del fondo, a lo que hay que sumar el gasto en comisiones que cobra la entidad gestora a los partícipes.

En contraste, la campanada la han dado los 21.452 'valientes' (8% del total) que han decidido que sus futuras pensiones se muevan sobre las olas de los mercados de renta variable. Acumulan respecto a marzo de 2016 un rendimiento del 17,9%, equiparable al que ofrecen fondos de inversión audaces. No hay más que ver los incrementos de los índices bursátiles durante los últimos doce meses: del 19,9% en el Ibex-35; del 16,8% en el Dow Jones; del 16,5% en el Eurostoxx-50; del 12,8% en el Nikkei, ectétera.

Por otro lado, la gran mayoría de los partícipes murcianos, que son lo que prefieren planes de renta mixta (57,3% del total), tienen motivos para estar satisfechos. Los 153.653 ahorradores que siguen esta vía cuentan con rentabilidades a un año que oscilan entre el 2,48% y el 8,88%, dependiendo del peso de los títulos de renta variable dentro de sus carteras.

Perfiles

La patronal Inverco resalta que los planes individuales siguen generando resultados positivos en el largo plazo en todas sus variantes. A 25 años, la rentabilidad media anual acumulada es del 4,18%, aunque baja al 1,79% si el plan fue contratado hace diez años. En el plazo medio (cinco años) remonta al 4,49%, pero en el corto plazo (3 años) se queda, en cambio, en un modesto 2,7% anual.

Los ahorradores murcianos que contratan planes mixtos o de renta fija son los más cicateros en cuanto a capital dedicado, con un promedio de 3.414 y 3.839 euros, respectivamente, de acuerdo con los datos de Inverco. Los que confían el dinero a la evolución de los mercados bursátiles tampoco van muy allá, con 4.644 euros. Los tres casos suponen la mitad de las medias nacionales. Los más generosos son los que van a lo seguro; esto es, con planes garantizados. El patrimonio medio asciende a 10.569 euros, cerca de la media del país (11.990 euros).

Tratamiento fiscal

Inverco recuerda que las cantidades que se aportan a los planes de pensiones permiten pagar menos impuestos y, puesto que el IRPF tiene una escala de gravamen creciente por tramos, el ahorro es mayor conforme aumenta el nivel de ingreso; si bien dentro de dos límites: 8.000 euros al año o el 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) matiza que la ventaja no es tanto una exención de tributos como un retraso del momento en que éstos se van a abonar a Hacienda. A la hora de recuperar el capital, el ahorrador pagará impuestos no solo por las ganancias sino por la totalidad de las aportaciones realizadas, que irán a la base imponible del IRPF, pudiendo llegar a pagar hasta el 46% en Murcia. Incluso en caso de fallecimiento, sus beneficiarios no tributarán por el Impuesto de Sucesiones (caso de los fondos de inversión), por el que pagarían menos o nada (si se acaba suprimiendo en la Región), sino como rendimiento del trabajo.

A quién interesa

La OCU indica que los planes de pensiones sí pueden interesar a aquellos que les queden menos de veinte años para recuperarlos, no quieran dejar dinero en herencia y tengan un perfil de riesgo más conservador. Una vez alcanzada la jubilación, la organización aconseja repartir el dinero cobrándolo durante años en forma de renta, rescatando pequeñas cantidades sin ninguna periodicidad establecida, de tal manera que ese dinero, sumado al resto de rentas, no haga saltar a un tramo superior en la escala de IRPF y recibir un 'mordisco' añadido por parte del fisco.

Al margen de los efectos tributarios sobre los plantes de pensiones, la evidencia es que cada vez más se necesitarán rentas adicionales para la jubilación. Una encuesta de la OCU a personas con edades comprendidas entre los 60 y los 79 años revela que, cuando un trabajador pasa a ser pensionista, pierde un 26% de sus ingresos. Según el mismo sondeo, un 33% de los entrevistados reconocen que su calidad de vida ha empeorado tras entrar en la llamada 'edad de oro'.