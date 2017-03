Estamos viviendo una revolución de la productividad

El próximo 9 de marzo, a las 09:30 h, en el Hotel Nelva de Murcia, tendrá lugar el evento “Revoluciona la productividad en todas las áreas de tu empresa”.

Inforges, con la colaboración de Microsoft y APD, Asociación para el progreso de la Dirección, y la participación del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Microsoft, Juver, Grupo Huertas y Growco Quality Process, ha organizado este evento donde se analizarán las claves de la productividad en el entorno actual digital y conectado.

¿Por qué un evento de productividad?

Fue un gran paso adelante en la informática empresarial y personal la suite ofimática: procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos, correo, etc., pero desde entonces apenas ha evolucionado salvo las mejoras incrementales de versión en versión. Sin embargo, ha habido un aumento exponencial de transacciones que ha saturado el modo de trabajar. Hay profesionales cuyo peaje de correos y reuniones no lo pueden asumir. Si analizásemos a fondo la productividad real de las organizaciones nos encontraríamos con una especie de edad de piedra tecnológica. Estamos volviendo a retrasos generalizados en la respuesta y obstrucciones claras a la realización de procesos creativos.

En este momento se dispone de la tecnología necesaria para realizar el cambio e Inforges dispone además de la metodología y experiencia para llevar a cabo esa nueva revolución de la productividad personal cuya suma dará una nueva eficiencia y rapidez a las organizaciones. Poder pensar se está convirtiendo en algo prohibitivo ante el empuje de transacciones que no añaden valor. Esto hay que cambiarlo.

Además, la productividad no es simplemente un concepto ligado al trabajo, sino a todos los ámbitos de la persona. Una persona “productiva” podrá aprovechar mejor su energía y su concentración para alcanzar mayores logros y por supuesto sentirse más feliz y realizado.

¿Qué es Office 365 y Azure?

Microsoft es líder indiscutible en productividad. Pero las soluciones de productividad van más allá del paquete ofimático. Mediante el desarrollo de la computación en la nube estamos contemplando más innovación en tres años que en los últimos treinta.

Office 365 es una “nube inteligente” que pone a disposición de cada persona herramientas (de gestión personal o colaborativas) que se mejoran de manera continua y analizan tu actividad para crear una experiencia más personalizada y accesible desde cualquier lugar o dispositivo.

Azure es otra “nube” que proporciona un conjunto de servicios que facilitan a las empresas una gestión más productividad de sus recursos de computación e infraestructura, así como servicios que permiten el desarrollo de aplicaciones cada vez más inteligentes o incluso que incorporan elementos de computación cognitiva ( interacción con voz, visual, etc…).

¿La nueva productividad es solo concepto de tecnología y metodología?

No. Rotundamente no. Las personas están encalladas en modelos organizacionales obsoletos, los directivos tienen que gobernar de otro modo. Los nuevos actores en los mercados son muy veloces y plantean dinámicas mucho más colaborativas. El área de Inforges de Desarrollo de Personas complementa el cambio tecnológico con un nuevo modo de trabajar basado en innovación continua en el rol del profesional en una organización que interactúa con el jefe, con el cliente, con el proveedor, con el colega, con el subordinado, etc. Hay que acertar mucho más a la primera y eso no es solo componente técnico. Hay que humanizar las organizaciones. Y eso dará mucha más velocidad y eficiencia.

¿A quién va dirigido el evento?

Se trata de un evento orientado a Directores Generales, Gerentes, Directores Financieros, personal IT, y en general, directivos de cualquier área que quieran conocer cómo se puede incrementar la productividad y la colaboración de los usuarios internos así como colaboradores externos siempre en un entorno seguro.

El nombre del evento lo dice “todas las áreas de la empresa” ¿Qué casos prácticos vamos a ver?

Además de los casos prácticos que contaremos sobre Office365, contamos con la presencia de 3 empresas importantes de la Región. Cada una explicará en la Mesa Redonda antes del cierre, el proyecto que han implantado:

•Juver nos hablará de RRHH y Portal del Empleado.

•Grupo Huertas, de Gestión de los Servicios Generales.

•Y Growco Quality Process, sobre Calidad, Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente y PRL en el Sector Hortofrutícola.

¿Podrías explicar que aspectos de seguridad se van a abordar?

La sociedad digital y conectada está incrementando la preocupación de los propietarios, gerentes o directivos sobre el manejo que se hace de la información tanto dentro como fuera de la empresa.

Para Microsoft la seguridad de la información es una prioridad. Tanto Office 365 como Azure, la incorporan garantizando la protección de datos de la empresa y ejerciendo un control completo sobre la información confidencial. Disponen de mecanismos muy avanzados para asegurar y proteger la información de la organización incluso desde dentro.

