Donde doce no son multitud

Víctor Martínez-Carrasco y Ana Belén Abril crían en Caravaca con pocas ayudas a su extensa prole, con diez hijos de entre uno y 16 años

La hora del almuerzo en el comedor de los Martínez-Carrasco-Abril es una auténtica juerga diaria. Ana Belén, la madre de la extensa prole de diez hijos que a sus 45 años comparte con Víctor, disfruta esa fiesta cotidiana después de los equilibrios y reajustes que han tenido que realizar para alcanzar ese momento. Para que le cuadren los números de la compra, para organizar una casa que no termina nunca de estar recogida, repartir a nueve escolares y adolescentes con sus respectivos bocadillos y material escolar entre colegios e institutos, atender a la pequeña Nazaret, aún bebé, para poner un par de lavadoras, lavavajillas, organizar la tarde de extraescolares -fútbol, tenis, inglés, gimnasia rítmica, voleibol...-, y atender las facturas que, en su casa del casco histórico de Caravaca, siempre llegan multiplicadas por diez. Sin sombra de duda, la familia vive su realidad, escogida con convicción y apoyada en la fe, en la seguridad de que «tenemos un tesoro que queremos compartir con la sociedad. Somos felices, los niños lo son, y vivimos cualquier apretura desde el amor al otro. Nuestros hijos disfrutan de una realidad muy edificante», resumen satisfechos, pero menos complacidos con las escasas ayudas a las que tienen acceso.

Para empezar, la ley solo distingue dos modalidades de familia numerosa: la general, con tres o cuatro hijos; y la especial, con cinco o más. «Y no es lo mismo que sean cinco que diez, lo puedo asegurar», reniega Víctor Martínez-Carrasco, arquitecto y diputado del PP en la Asamblea Regional. Diez hijos, advierte, te obligan de partida a disponer de dos coches. Y de una casa, cuando menos, holgada. «Tenemos una casa hipotecada, pero se nos quedó pequeña; tuvimos que alquilar esta, que es en la que vivimos», relata después de haber dibujado los planos de su hogar ideal -e inalcanzable- una y mil veces. El soporte público al que tienen acceso se limita a la rebaja en el IBI, de la factura de la luz, las becas para libros de texto y poco más. En esas condiciones, operaciones como equipar a los diez chicos para la vuelta al cole, comprar ropa de abrigo o renovar un electrodoméstico estropeado por el uso intensivo se hace cuesta arriba. El sistema de ayudas, calibra Martínez-Carrasco, sería más justo si se equilibrara en función de los miembros de la familia. «Si repartes la renta per cápita la situación es otra, y aunque la proporción de familias con tantos hijos no sea muy elevada, también merecen atención», reclama Martínez-Carrasco. En la Región, hay censadas 27.759 familias numerosas, pero solo un reducido 15% son de categoría especial, es decir, con cinco o más hijos.

Las renuncias materiales son muchas, pero para el matrimonio, no oscurecen ni un ápice su satisfacción. Tampoco la de los críos, que a cambio de compartir y arrimar más el hombro que otros compañeros, tienen siempre la fiesta en casa. «Los amigos de mis hijos quieren venir siempre a jugar aquí, y nosotros encantados», dice acogedora Ana Belén, quien ha tenido que renunciar -al menos en estos años- a desarrollar su vida laboral como ingeniera agrícola. «De lo contrario es imposible. Hemos tenido a nuestros diez hijos en poco más de 15 años, no hubiéramos dado a basto».

Hacer de la escasez virtud es una constante en el hogar donde se crían Paula, Daniel, Clara, Víctor, Ana, Pedro, Ángela, Gabriel, Isabel y Nazaret, de entre uno y 16 años. Solo van al cine un par de veces al año, pero con la elección de la peli ya empieza la alegría. Un día de playa todos juntos es otra algarabía, y salir a tomar un helado casi una fiesta. Una imagen que llama la atención, pero que para Víctor es reconfortante.

«La sociedad no es del todo consciente del grave problema que supone la crisis de la natalidad. No hay reposición, y tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a ese déficit», reflexiona el arquitecto, quien está convencido de que la promoción de la natalidad pasa por incrementar las ayudas y facilidades. «Es evidente que nadie tiene hijos para que le den ayudas, pero un clima y un sistema favorable son un apoyo». El matrimonio tiene claro que sus hijos son su responsabilidad, y solo en raras ocasiones piden una mano extra. «Son nuestros hijos y nos gusta que sea así», coinciden encantados con la diversidad que encuentran entre ellos. Como en cualquier grupo abundante, de todo hay: la estudiosa, el que se distrae, quien es feliz ayudando y el que vive para el fútbol. Diez que no son multitud.