JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 22 diciembre 2017, 22:59

No hay frase peor. Es la que, con diferencia , más jode escuchar en este mundo. Más incluso que la muy conocida 'te quiero como un amigo' o la tristemente célebre 'si tus amigos se tiran por un puente, ¿tú te tiras también?'. Son frases que hacen daño porque el ser humano es así por naturaleza, gilipollas. Porque si mucha, mucha gente, te avisa de que estás haciendo algo mal hecho y que además, aquello te va a acabar perjudicando, pues toma nota, Casiano, que al final te vas a estrellar. Pues no. No sirve de nada. Pero vamos, que la frase molesta. Una vez que te pilla el tren, lo que incomoda, lo que de verdad duele, lo que escuece, no son las múltiples fracturas que has sufrido, el hematoma testicular y las placas de titanio que te han implantado, no. Lo que duele de verdad es que venga el amigo que te avisó, que te rogó y diga: «Te lo dije».

Os lo dijimos. No ha sido cosa de un año, ni de dos, ni de tres. No es que faltaran datos, no -vean vuecencias la querella del fiscal- ni que se dijera poco o se repitiera insuficientemente. Es que no os salió de las pelotas escuchar porque la pasta era más importante. Ya he comentado en estas mismas líneas que hace más de 30 años, cualquier estudiante de Biología, como un servidor o la Ana Obregón, escuchaba hasta la saciedad que los nitratos y fosfatos que se vertían al Mar Menor acabarían provocando la eutrofización de la laguna. Lo decían Ruzafa, Esteve y cualquiera de los miembros del Comité Científico. Lo decía ANSE, Ecologistas en Acción y Greenpeace. Y lo sabía hasta Anacleto el quiosquero. Lo sabía la CHS, lo sabía Medio Ambiente y el Gobierno regional. ¿Hicieron algo? ¿Pusieron una sola multa? No. Y por eso están en la querella del fiscal. Y curiosamente gente del PSOE y del PP. Ellos sabían lo que pasaba y tomaban los dictámenes técnicos por «frivolidades de ecologista 'trasnochao'».

Otro recuerdo para la infamia. A este paso la Región de Murcia va a pasar a la historia como la que más desastres medioambientales evitables ha registrado por inoperancia de sus políticos. Y es gracias a algunas asociaciones ecologistas y a los tribunales que no se han perpetrado otras, como la de Marina de Cope. Nuestros políticos, y hablo del partido que nos gobierna desde hace 22 años, no entienden lo que es un impacto ambiental o un espacio protegido, sólo entienden de ladrillo y beneficio a corto plazo. Hay algo bueno en todo esto y es que, gracias a lo de la sopa fangosa del año pasado, me dicen los científicos que, al fin, los políticos de la Región se acojonaron y, por primera vez, entendieron que había un problema con el Mar Menor. Pese a que Cerdá, incomprensiblemente, lo siga negando. Pero bueno, aquello fue ya un paso adelante. Al menos se habían dado cuenta. ¿Qué hicieron? Ahí viene el problema. Que no entienden. Quieren resolver esto en dos tardes. Y así no se hacen las cosas en política medioambiental. Y ojo, aviso a navegantes, lo de la apertura de las golas podría resultar en una nueva causa por daños ambientales. Yo, después de esta querella, me lo pensaba. A tiempo están de no rematar el Mar Menor y eludir futuras causas judiciales.

Las consecuencias. Las consecuencias de tanta irresponsabilidad las sufrimos todos, por desgracia: la primera que el Mar Menor está en estado crítico y, lo peor, puede quedar finiquitado. Dos, como apuntaba Alberto Aguirre en este mismo medio, esto puede suponer un severo varapalo para nuestros productos hortofrutícolas ya que los vendemos en mercados de gente concienciada y formada que se alejan de aquellas marcas que les suenan a poco ecológicas. Tres, esto nos coloca en difícil situación de cara a pedir agua. Y el PHN es una necesidad, no sólo nuestra sino de todo el Estado. Sé que habrá quien intente culpar de estas consecuencias a la querella del fiscal Díaz Manzanera. Nada más desacertado. Este hombre ha hecho bien su trabajo. La culpa es de aquellos que delinquieron y más aún, de los que debían velar para que no se hiciera. Leer los términos de la querella contra 13 ex altos cargos y 24 mercantiles pone los pelos de punta. Utilizar un salmueroducto de 48 millones de 'napos' como simple vehículo para convertir el Mar Menor en una balsa de vertidos es muy grave. Se lo advirtieron.