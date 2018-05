Diez años de cárcel por la agresión sexual a una joven en un portal Pablo J.C., ante el tribunal. / v. v. La Audiencia le impone además siete años de libertad vigilada después de que su vello púbico apareciese en el lugar del ataque, en Murcia ALICIA NEGRE Murcia Miércoles, 9 mayo 2018, 08:23

Defendió ante los magistrados su inocencia, pero las pruebas han acabado arrinconándole. La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al brasileño Pablo J. C. a diez años de prisión por la violación de una joven en el portal de su edificio, en la zona de Las Tascas, en Murcia. El procesado, que deberá cumplir además otros siete años de libertad vigilada, sostuvo ante el tribunal que nada tuvo que ver con esa agresión sexual, pero no pudo ofrecer una explicación factible al hecho de que aparecieran dos vellos púbicos suyos en el lugar donde se consumó el ataque. «No sé cómo aparecieron allí», recalcó ante las tres magistradas que componían el tribunal. «No tengo ninguna explicación».

La violación de esta joven, que aún arrastra numerosas secuelas, se produjo a primera hora de la mañana del 16 de julio de 2011, hace casi siete años, cuando entraba en la casa de unos familiares, en la zona de Las Tascas, en la capital murciana. El ya condenado la empujó hacia dentro del portal y, tras un forcejeo, le tapó la boca con una mano para que no gritara, la tiró al suelo y la golpeó varias veces. En su declaración, que se celebró a puerta cerrada, la víctima recordó que el agresor le repetía una y otra vez: «Te lo mereces por tonta, te lo mereces por tonta». Uno de los golpes fue tan fuerte que la chica aseguró que pensaba que la iba a matar y dejó la mente en blanco. La perjudicada reconoció en su declaración que no llegó a verle la cara en ningún momento. «Sería engañar», remarcó. También explicó a las jueces que no podía recordar el momento de la penetración, pero sí que sintió que había sido violada.

Quedó en estado de 'shock'

La víctima dice que dejó la mente en blanco porque pensó que iba a matarla; las jueces afirman que es la «reacción más lógica»

El tribunal, en su resolución, remarca que el relato de la víctima es «absolutamente creíble, pues fue narrado de forma coherente y coincidente con sus declaraciones anteriores». Las magistradas, además, sostienen que «la reacción psicológica de la víctima fue absolutamente coherente como mecanismo de respuesta ante la agresión sexual padecida, pues ante una agresión sexual solo caben tres: la huida, el ataque o el 'shock'». La perjudicada en este caso, argumentan, «no podía huir ni atacar (...) de modo que la reacción más lógica y normal es que entrara en 'shock'. Se trata de una parálisis emocional, e incluso física, de las personas ante situaciones en las que ven peligrar su vida».

La Audiencia entiende, asimismo, que el relato de la víctima se ve corroborado por otros testimonios y por varios vestigios. Entre ellos la Sala destaca los vellos púbicos del brasileño hallados en el portal donde se produjo la agresión y los restos de su semen que se pudieron extraer de la vagina de la víctima y que coinciden con el ADN del condenado.

Además de la pena de prisión y de la libertad vigilada, la Audiencia impone al joven la obligación de indemnizar a la víctima con 20.000 euros por los daños morales y le impone una orden de alejamiento y comunicación que excede en diez años la pena de prisión.

La joven reconoció, en el transcurso de la vista, que esta agresión sexual ha dejado en ella algunas secuelas, como el hecho de que le dé miedo andar sola por la calle. «Cuando un hombre, a una distancia corta, me habla un poco mal o gesticula mucho me paralizo», reveló.