Diego Conesa: «Antes que ser un zombi político, prefiero quedarme en mi despacho trabajando» Diego Conesa. «Fueron unas palabras desafortunadas sobre los trasvases del máximo responsable del PSOE, pero ya han sido aclaradas en Murcia y ese debate está cerrado, asegura el secretario general del PSRM-PSOE Murcia Domingo, 13 mayo 2018

Diego Conesa (44 años, Fuente Álamo) lleva un año frenético. Desde que activó su candidatura a la secretaría general del PSOE de la Región de Murcia, que ganó en las primarias de finales de septiembre, hasta hoy, han sido meses de mucho trabajo para asentarse como líder del primer partido de la oposición, lo que ha tenido que compatibilizar con la alcaldía de Alhama, que dejará a finales de junio, cuando sea elegido candidato de su partido a la presidencia de la Comunidad en las elecciones del próximo año. Uno de sus mayores disgustos en este tiempo fue oír a su secretario general, Pedro Sánchez, decir que el objetivo del PSOE es el fin de los trasvases. Considera el asunto cerrado y admite que llegó a plantear su dimisión si Sánchez no rectificaba adecuadamente. «Puse la defensa de mi región y mi gente por encima de cualquier cosa. Antes que ser un zombi político, prefiero quedarme en mi despacho trabajando», afirma al respecto.

-¿Qué prioridades tiene el PSOE en el año que resta de legislatura?

-Mi prioridad es concebir una nueva forma de gestionar y articular un relato de futuro para la Región bajos los parámetros de la igualdad de género y la transparencia, y tras escuchar a la sociedad civil en cinco grandes conferencias. Hemos hecho las de agua, educación e infraestructuras, y nos quedan las de sanidad y tercer sector y juventud y modelo económico. El principal drama de la Región es la desigualdad, la brecha social. Hay un dato escalofriante, el de que un 40% de los niños están en riesgo de exclusión social. La desigualdad se combate con empleo digno. La derecha tiene que saber que la dignidad laboral equivale a dignidad personal. Para abordar la desigualdad lo primero es reconocerla, no taparla. La Comunidad Autónoma, que está hecha un solar, tiene que trabajar de forma leal con los ayuntamientos en políticas activas de empleo, de sanidad y servicios sociales. Uno de mis primeros compromisos, si soy presidente de la Comunidad, será reunirnos un fin de semana completo con los alcaldes para conocer sus expectativas y mitigar esa brecha social.

-El PSOE llega a las próximas elecciones con una clara ventaja en el ámbito municipal, ya que gobierna en 28 ayuntamientos, algo que no se ha dado en los veinte años anteriores. ¿Esa ventaja puede ser determinante?

-Esa ventaja va a ser determinante y va a ser determinante también que Diego Conesa conoce a la perfección las necesidades de todos los ayuntamientos, también los que gobierna el PP. Sin esa colaboración estrecha y leal con los ayuntamientos no podremos recuperar la confianza de la Región de Murcia en la política y en la clase política.

«Fallo del subconsciente»

-¿El partido maneja algunas encuestas propias sobre las próximas elecciones?

-No hemos hecho ninguna encuesta, pero el trabajo municipal que se ha hecho en estos años va a ser determinante en la mejora de los resultados electorales del PSOE.

-Habla ya como candidato, pero el proceso de primarias está dando sus primeros pasos y aún no ha sido elegido.

-Si me presento como precandidato es porque quiero ser el candidato del PSOE y quiero ser el próximo presidente de la Comunidad Autónoma. Es un fallo del subconsciente, pero respeto totalmente el procedimiento.

-¿Espera tener algún rival en las primarias?

-Lo que percibo en el partido es un ansia de sumar. En 2019 tendremos una oportunidad única, quizás la única en los próximos años si no lo hacemos bien, y veo al partido con ánimo de hacerlo muy bien.

-Anunció que dejará la alcaldía de Alhama antes de concluir la legislatura. ¿Sabe ya cuándo?

-Dije que seguiría siendo alcalde mientras solo fuera secretario general. Una vez sea el candidato a la presidencia de la Comunidad por el PSOE, si así lo refrenda la militancia, dejaré la alcaldía y mantendré mi acta de concejal con mis cuatro competencias, porque todavía tengo un compromiso con Alhama y quiero ejercer la función de concejal, que es, quizás, la más sacrificada e importante hoy día en política.

-Es decir, que será el mes que viene, a la conclusión del proceso de primarias, cuando dejará la alcaldía.

-Sí, a final de junio.

-¿Se ha repuesto ya del enfado que le causó oír al secretario general de su partido, Pedro Sánchez, decir que el objetivo del PSOE era el fin de los trasvases?

-Estas situaciones hay que convertirlas en oportunidades y en elementos de aprendizaje y para fortalecer más el convencimiento que tengo de lo que siempre he dicho sobre el agua...

-El problema es que lo dijo el máximo responsable nacional de su partido.

-El problema es que el agua en España no tiene precio. Si tuviera precio, como el gasoil o la electricidad, no estaríamos ante este problema.

-¿Puede garantizar que su partido no va a volver a cuestionar el Trasvase Tajo-Segura de aquí en adelante?

-Mi partido, en el documento que le entregamos a los regantes, no cuestiona el Trasvase. Fueron unas palabras desafortunadas del máximo responsable del PSOE, pero ya han sido aclaradas en Murcia y ante los principales afectados y ese debate esté cerrado. La apuesta que hizo Pedro Sánchez por trabajar por un pacto nacional y la apuesta del PSOE murciano por firmar un pacto regional, que está cerrado desde hace tres meses, es la demostración de que queremos solucionar el problema del agua.

-¿Llegó a poner su cargo a disposición de Pedro Sánchez si no había una rectificación satisfactoria de sus palabras?

-Dije que el PSOE tiene que defender ante todo la solidaridad entre personas y entre territorios, y que lo que defiende el PSOE de la Región de Murcia es la igualdad entre españoles y la solidaridad interregional. Ese es un principio de este partido al que no podemos renunciar y al que no iba a renunciar Diego Conesa.

-Pero no me ha contestado, ¿le llegó a plantear su dimisión a Pedro Sánchez si no aclaraba sus declaraciones?

-Puse la defensa de mi región y de mi gente por encima de cualquier otra cosa.

-¿Y eso qué significa, que sí o que no?

-Antes que ser un zombi político, prefiero quedarme en mi despacho trabajando. He venido a servir a mi municipio y a mi región.

-Entiendo eso como un sí.

-[Silencio]

Reunión pendiente con Page

-¿Cómo se puede alcanzar un pacto nacional del agua cuando dentro de los principales partidos que deben firmarlo hay tantas divisiones internas?

-Son diferencias que hay en el país, un caldo de cultivo que durante muchos años se ha generado y que no se ha trabajado para mitigarlo. Es el momento de cambiarlo. Yo firmo ahora mismo la decl0aración institucional sobre agua que suscribieron López Miras y Ximo Puig hace unas semanas en Alicante.

-¿Ha hablado de este tema con Emiliano García-Page [presidente socialista de Castilla-La Mancha]?

-Sí, he hablado con él en persona y por teléfono, y tengo pendiente una conversación en cualquier lugar de La Mancha cuando él quiera para seguir hablando y romper estereotipos. Lo he dicho claramente: soy un hombre de paz, de consenso, y que nunca va a ir a la guerra entre territorios. Eso es cortoplacismo y no es solución ni para Murcia ni para Castilla-La Mancha, ni para un proyecto federal, que es lo que siempre ha defendido el PSOE.

-Últimamente ha insistido en que el AVE debe llegar soterrado a Murcia desde el primer día. Pero no hace mucho el PSOE daba por bueno el proyecto de la línea provisional mientras se construía el túnel. ¿A qué obedece el cambio?

-No sé dónde figura esa aceptación por parte del PSOE, otra cosa es que se haya sido más o menos contundente. Mi primera resolución política como secretario general es un acuerdo sobre la posición del partido en relación al soterramiento y habla de que es prioritario e irrenunciable el soterramiento, es decir, que eso es lo primero de todo. ¿Qué gana esta Región y el municipio de Murcia trayendo unos meses antes el AVE en superficie, que de AVE solo va a llevar la pegatina? ¿qué gana la Región con lo que hay aún que hacer en Alcantarilla, Totana, Lorca, Cartagena? ¿qué ganamos con eso, una fotografía de cara a las elecciones? Para mí, claramente, con eso pierde la Región. Y no lo puedo aceptar. El AVE puede venir soterrado y solo debe venir soterrado a la ciudad de Murcia.

-Pero eso supondría un mayor coste y más tiempo.

-¿Más coste? ¿por qué? Si lo traes soterrado de primeras es menos coste. Ahí están los miles de euros que nos cuesta todos los días tener en las obras a decenas de policías nacionales...

-Habría que construir una estación provisional en otro sitio para que sigan llegando los trenes mientras se construye el túnel...

-¿Por qué? Vamos a ver, se está dando a entender que ahora sí, que es ahora o nunca, cuando llevamos 18 años con esta historia. ¿Ahora o nunca cuando tenemos en pie de guerra a Lorca, a Totana, a Alcantarilla y ahogando las posibilidades de crecimiento de Cartagena?

Cambio de cromos

-Si usted gana las próximas elecciones y es presidente de la Comunidad, ¿propondrá la paralización de las obras para cambiar el proyecto que se ejecuta en la actualidad?

-Según dicen ellos el soterramiento se va a hacer, que se haga, que lo vean los vecinos. Llevamos 18 años sin AVE, ¿qué ganamos trayéndolo en superficie? Las dudas, las suspicacias, el temor a que ocurra lo mismo que en Valladolid y se quede así para siempre. ¿Y dónde quedan los cercanías, que son los que utilizan el 98% de la población?

-Insisto, si usted es presidente de la Comunidad de aquí a un año, ¿exigirá cambios en el proyecto del AVE?

-El PSOE lo que exige es que el soterramiento se haga antes de la llegada del AVE, ahora, en este año. Y si soy presidente lo que pediré es que el AVE llegue soterrado a Murcia.

-¿Sobre el aeropuerto, está conforme con la solución que se la ha dado con la concesión a Aena?

-El aeropuerto es la constatación del fracaso del PP y de su proyecto de Región en estos más de veinte años. El aeropuerto de Corvera es cambiar un cromo bueno, rentable, que se tenía que haber potenciado mucho más, por otro cromo que es una incógnita y que nos ha costado cientos de millones de euros y 22.000 euros en intereses cada día.

-Está claro que las mayorías absolutas en la Región se han acabado, y que tras las próximas elecciones habrá que llegar a acuerdos para gobernar. ¿Tiene usted alguna preferencia?

-Nuestro objetivo es ganar aunque sea por un voto las próximas elecciones y sabemos que no va a haber mayorías absolutas. Llevo un entrenamiento de tres años en Alhama gobernando en minoría y con acuerdos por unanimidad en puntos importantes. Estoy entrenado para gobernar en minoría esta Región a través de acuerdos.

-Para esos acuerdos, ¿preferiría a Podemos o Ciudadanos?

-Serán acuerdos programáticos. Si lo que realmente preocupa es la desigualdad y la brecha social, que es el principal problema de la Región, si es para trabajar para lograr más y mejor empleo digno, ahí seguro que nos pondremos de acuerdo. La infraestructura viaria más importante para vertebrar la Región es la autovía del Norte porque representa una apuesta por contrarrestar todas las amenazas que se ciernen sobre el Noroeste, el Altiplano, y las pedanías altas de Lorca. Cuando planteamos que lo fundamental en el sistema ferroviario son las cercanías es porque tratamos de beneficiar a cientos de miles de ciudadanos que las utilizan y que son pensionistas, estudiantes o trabajadores en cuyas casas no puede haber dos coches.

-La ponencia marco que aprobó el PSOE regional en su último congreso proponía mantener el impuesto de sucesiones, que el actual Gobierno ha bonificado hasta el 99%, y aumentar el IRPF a las rentas más altas en el tramo autonómico. ¿Mantendrá esas propuestas en su programa electoral?

-Apuesto por la Constitución española, que recoge la progresividad del sistema fiscal. Lo hemos demostrado en Alhama. Cuando se ofrecen ingentes beneficios fiscales para la implantación de empresas llegamos al 'dumping' fiscal, y eso no conduce a ningún sitio. Lo que necesita el tejido empresarial de una administración, y es lo que yo le voy a ofrecer, es seguridad jurídica, agilidad administrativa, igualdad de trato y transparencia. La transparencia es un motor económico de primer nivel, y la agilidad administrativa ha sido el auténtico desastre de esta Región, que no se soluciona con el ARCA, sino con una Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con un potente equipo multidisciplinar, que escuche a las empresas, que haya una colaboración leal y estrecha con los ayuntamientos y que los proyectos viables salgan adelante. De nada sirve vender humo y rebajas fiscales y que luego los proyectos empresariales estén enterrados meses y años en Medio Ambiente, una área que baila de un sitio para otro del Gobierno.

Impuestos y déficit

-¿Va a mantener el impuesto de sucesiones y aumentar el IRPF para las rentas más altas?

-Al impuesto de sucesiones se han aplicado unas reducciones que consideramos que benefician principalmente a las rentas más altas y el PSOE apuesta por la progresividad fiscal. ¿Dónde va un presidente de una comunidad autónoma a pedir más financiación sabiendo que tiene un déficit y que además baja impuestos? ¿a dónde vamos con esto?. Lo que hay que hacer es recaudar más y mejor y prestar más y mejores servicios. Eso es lo que ofrecería un presidente socialista.