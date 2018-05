Diego Conesa dice ahora que el AVE no puede llegar a Murcia si no es soterrado Diego Conesa. / LV El secretario general del PSRM añade que debe estar acompañado por la mejora de los cercanías, que es lo que ejecuta Adif en el tramo con Monforte LA VERDAD / EP MURCIA Martes, 8 mayo 2018, 04:17

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, se postuló ayer en contra de las obras para la llegada del AVE a Murcia en superficie por una vía provisional mientras se ejecutan las obras de soterramiento, coincidiendo con el planteamiento de la eurodiputada socialista Inés Ayala, de visita en la Región. Conesa lamentó que «se nos quiere nublar, de nuevo, con una política de humo», y se mostró «radicalmente en contra de la política de que las necesidades y el futuro de esta Región pasa por la llegada del AVE de cualquier forma al municipio de Murcia».

Indicó que en España utilizan a diario el servicio de cercanías más de dos millones de personas, y el AVE, 23.000. A su juicio, «las políticas de infraestructuras no pueden estar pensadas en las comodidades de una minoría social, sino en las necesidades de una mayoría social», por lo que «el AVE no puede venir al municipio de Murcia si no es soterrado, y siempre y cuando se vea correspondido con las mejoras en los servicios de cercanías», informa Europa Press.

El tramo de alta velocidad entre Murcia y Monforte del Cid, cuya construcción está ultimando Adif, será utilizado por más de ochenta trenes diarios, la gran mayoría de ellos del servicio de cercanías. El número de trenes AVE será de ocho o diez. Mientras que se soterran las vías, la circulación entre Senda de los Garres y la estación de Murcia se hará a través de un desvío. Adif tiene previsto iniciar en agosto las pruebas de circulación de este desvío. La eurodiputada Inés Ayala expuso también la necesidad de la llegada del AVE de manera totalmente soterrada a su paso por Murcia, «con parámetros de seriedad y fiabilidad», y reforzar y mejorar el servicio de cercanías.

Diego Conesa destacó, por otra parte, la necesidad de apostar para que la Autovía del Norte figure en la programación europea. Se trata de «una infraestructura fundamental para fijar actividad económica e industrial de la zona, para luchar contra la despoblación y que facilitaría el acceso entre comunidades, además de evitar problemas de seguridad vial». Solicitó a los gobiernos de la Región de Murcia y Madrid que defiendan esta idea, pues «los socialistas ahora estamos en solitario defendiendo una infraestructura que el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, prometió que estaría en funcionamiento en 2013».

Diego Conesa e Inés Ayala se reunieron con el secretario de Política Municipal, los alcaldes socialistas de la comarca del Noroeste, Lorca y Jumilla, así como con senadores y parlamentarios nacionales y regionales. La eurodiputada afirmó que la Autovía del Norte también es una demanda de otras regiones vecinas gobernadas por el PSOE, como Andalucía y la Comunidad Valenciana. «Esto hace pensar que lo que necesitamos en Murcia es un presidente socialista», dijo Conesa.