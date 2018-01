Desestiman los recursos de los exsocios de Cofrutos contra la sentencia de conformidad Los cinco exempresarios de Cofrutos condenados durante el juicio en 2016. / VICENTE VICENS/ AGM Los cinco condenados ya han indemnizado a la Hacienda Pública en concepto de responsabilidad civil de 3,4 millones de euros más los intereses LA VERDAD Lunes, 29 enero 2018, 18:45

La Sala de lo Penal ha confirmado la sentencia de conformidad dictada por la Audiencia Provincial de Murcia que condenó a cinco expropietarios de Cofrutos S.A. como autores de un delito contra la Hacienda Pública con las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas al pago de una multa de 601,01 euros y multa de un cuarto de la cantidad defraudada por cada uno de ellos, así como al pago de una indemnización a la Hacienda Pública en concepto de responsabilidad civil de 3,4 millones de euros (cada uno una cantidad distinta) más los intereses.

Las esposas de dos de los exsocios de Cofrutos S.A. también fueron condenadas por los mismos hechos cometidos en relación con la venta de esta empresa a un grupo inversor de capital extranjero que estaba interesado en comprar todas las acciones de la citada empresa por un valor de 14,5 millones de euros (2.425 millones de pesetas). Según los hechos probados, los condenados idearon enmascarar la venta mediante la utilización de dos sociedades interpuestas, una de ellas radicada en Holanda, para ocultar gran parte del incremento patrimonial que a efectos del IRPF, obtuvieron los socios por la venta de las acciones y, de este modo, disminuir aparentemente el importe de las cuotas que cada uno de ellos tendría que abonar en el ejercicio de 1992.

En sus respectivas declaraciones, siempre según los hechos probados, consignaron datos no ajsutados a la realidad en los apartados referidos a los incrementos y disminuciones patrimoniales haciendo constar los correspondientes a la venta de Cofrutos S.A. por un valor de 3,4 millones de euros (750 millones de pesetas).

La Sala recuerda que una sentencia de conformidad no es susceptible de recurso y reitera su jurisprudencia relativa al principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, que la conformidad supone una renuncia tácita, anticipada y condicional al recurso; o que hubo consentimiento tanto del acusado como de su defensor. La posibilidad de recurso -añade el tribunal- está cerrada salvo que la sentencia falle de forma diferente al contenido de la propuesta de conformidad de las partes (conformidad alterada) o cuando falte alguno de los preupuestos que la permiten (conformidad aparente). En este caso -afirma la Sala- "aunque de forma secuencialmente desordenada, estamos ante una real y oficial conformidad: todos los acusados así como sus direcciones técnicas han aceptado de manera voluntaria y expresa la petición penal concorde de ambas acusaciones. El desorden temporal no es irregularidad a la que quepa atribuir alcance alguno como demuestra la previsión contenida en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (art.50) donde la posibilidad de conformidad no queda encorsetada al momento inicial del juicio".

"Todos los acusados en los respectivos interrogatorios aceptaron sin mayores explicaciones los hechos de que acusaba el Ministerio Fiscal; y se renunció a la práctica de la prueba por todas las partes. Llegado el tramo final del juicio oral, ambas acusaciones modificaron sus conclusiones en los términos acordados y todas las defensas modificarona su vez las suyas mostrándose conformes con la petición unánime de las acusaciones con una única reserva: lo relativo a las responsabilidades civiles", concluye la Sala.

El pago de multas tras alcanzar un acuerdo de conformidad que les libró de penas de prisión. El Ministerio Público y la Abogacía del Estado reconocieron a los acusados la atenuante de dilaciones indebidas (ya que el procedimiento judicial se ha prolongado durante un cuarto de siglo) y de reparación del año, ya que ya han consignado en una cuenta el montante defraudado.