«Muchos desconocen los problemas de accesibilidad hasta que los padecen» El presidente de la Asociación de Discapacitados Visuales de Murcia nos cuenta los problemas de accesibilidad a los que se enfrentan en su día a día BOTÍAS SAUS Viernes, 16 febrero 2018, 08:36

Cansados de esperar a que la Administración les solucione los graves problemas que arrastran para moverse por las ciudades, un grupo de personas ha decidido crear la Asociación de Discapacitados Visuales de la Región de Murcia (Adisvarm). Y arduo trabajo les espera, a juzgar por la cantidad de pivotes mal colocados, semáforos que no han sido adaptados, cajeros automáticos que no pueden utilizar y un sinfín más de irregularidades a las que, un día sí y otro también, tienen que enfrentarse. Su presidente, Rufino Jiménez, destaca cuáles serán los objetivos de este grupo.

-¿Por qué han decidido reunirse en esta nueva asociación?

-La necesidad de que se nos escuche y dispongamos de una base para poder reivindicar nuestros derechos como ciudadanos que pagamos los impuestos como cualquier otro y, sin embargo, no se piensa en nosotros.

-¿Cuáles son los problemas de accesibilidad más comunes?

-Semáforos que no tienen sonido o que se lo desactivan por molestar a los vecinos, pivotes en el centro de los pasos de peatones, vehículos mal aparcados, mobiliario de tiendas, bares y otros en medio de la acera sin marcar, toldos bajos, programas de ordenador no accesibles con lectores de pantalla, electrodomésticos no accesibles, cajeros automáticos sin adaptar para nuestro colectivo... Y así podemos seguir con muchas cosas.

-¿Considera necesario impulsar más la concienciación ciudadana?

-Creo que sí. Las personas no suelen darse cuenta de estos problemas de accesibilidad hasta que no los experimentan en su persona o en algún familiar muy próximo. Son muy pocos los que verdaderamente se dan cuenta de algunos problemas. Es difícil pensar en algo que no se conoce, el calzarse los zapatos del otro. En este tipo de discapacidad tan variado, no es fácil.

-¿Se preocupa la Administración todo lo que debiera?

-Promete mucho y hace poco. Muchas veces realiza cosas y no sirven para nada. Algunas, no reúnen las medidas de accesibilidad reglamentarias. Incluso existe una Ley de Accesibilidad que la Administración reconoce que no se está cumpliendo. Podríamos hablar mucho sobre el tema, pero debemos ser prudentes y concienciar poco a poco.

-¿En qué situación se encuentra la Región respecto al resto de España en cuestión de accesibilidad?

-La gran parte de las ciudades se están adaptando rápidamente a las nuevas tecnologías, con ahorro de energías y pensando en los ciudadanos. Sin embargo, en la Región no es así. Por ejemplo, en Murcia se compran más de 200 semáforos de última generación y no son adaptados para las personas con deficiencias visuales, cuando en otras ciudades se están entregando mandos para accionar el sonido cuando una persona con estas deficiencias se aproxima. En otras muchas los tienen todos accesibles.

-¿Cuál es la situación respecto a internet y las redes sociales?

-Se ha avanzado bastante, pero todavía queda camino por recorrer. Muchas páginas no son accesibles para los lectores de pantalla que usamos, se basan en objetos y figuras muy visuales, sin etiquetar, ni descripciones de los botones y otros elementos. Con los teléfonos es otra más, aunque el terminal sea accesible, las aplicaciones no lo son. Las redes sociales han mejorado, pero se debe tener un gran conocimiento como usuario para poder defenderse con ellas. Y lo malo de esto es que cada día salen cosas nuevas y no se adaptan al principio, siendo luego imposible, por su costo, modificarlas.

-¿Qué proyectos piensan impulsar en los próximos meses?

-Tenemos pensado ir poco a poco, puesto que la financiación de proyectos es una de las barreras que nos encontramos. Debemos buscar financiación para los estudios. De momento, intentaremos ir demandando los más urgentes, como pivotes en el centro de pasos de peatones, semáforos que no suenan, cajeros automáticos, que el AVE no sea una barrera en Murcia, que las páginas de las entidades bancarias sean accesibles...