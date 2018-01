BMN desaparece y Bankia toma el control absoluto El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ayer. / Reuters El consejero delegado de la entidad es «consciente» del malestar de muchos clientes que deben pagar nuevas comisiones hasta el 1 de abril MANUEL BUITRAGO Martes, 30 enero 2018, 07:59

BMN, el grupo que estuvo liderado por Cajamurcia, pasa a la historia y desaparece por completo como consecuencia de la llamada fusión con Bankia. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, avanzó ayer que esta entidad financiera impondrá su sello en toda España de forma rápida, haciendo desaparecer por tanto la marca Banco Mare Nostrum. «La decisión la tenemos clara: la marca Bankia se utilizará en todo el territorio», zanjó. De hecho, el Banco de España acordó ayer mismo la baja de BMN, antes Cajamurcia, en el Registro de Entidades de Crédito. La resolución, que firma el secretario general del Banco, Francisco Javier Priego, aparece en el BOE. El acuerdo señala asimismo que los efectos de la baja serán desde el día 2 de enero.

José Sevilla dijo «ser consciente» del malestar generado entre muchos clientes de BMN tras haber recibido una carta en la que se les informa de que deberán pagar una comisión por ingresos domiciliados hasta el 1 de abril. Depende del tipo de cliente y de los productos contratados con BMN. «Probablemente no lo hemos hecho bien a la hora de explicarle las cosas a los clientes. A partir del 1 de abril, una vez cerrada la integración, será cuando informáticamente podemos aplicar la misma política de comisiones a todos nuestros clientes. Hasta ese momento tenemos algunas dificultades técnicas para hacerlo, por el tema de la integración informática, pero a partir del 1 de abril queremos hacerlo así. No hemos sido muy hábiles, y no hemos dejado claro a los clientes que a partir del 1 de abril se van a beneficiar de la condiciones de comisiones de Bankia».

Dos tarifas

El banco que preside Goirigolzarri prevé que la privatización completa se realice en 24 meses

A la hora de explicar por qué van a cobrar esa comisión, fuentes de Bankia contestaron que se ven obligados por el cambio de contrato con los clientes de BMN y por el periodo transitorio para culminar la integración tecnológica, aunque admiten que no lo han comunicado adecuadamente. Detallaron que los clientes de BMN que ya tenían la Tarifa Mediterránea continúan con ella hasta el día 1 de abril, cuando se incorporarán a la tarifa sin comisiones de Bankia. Aquellos otros clientes que no las tenían, abonarán las comisiones de Bankia hasta que se incorporen el 1 de abril, si reúnen las condiciones. En resumen, los que no pagaban comisiones en BMN siguen sin hacerlo en el periodo transitorio, y quien las pagaban, abonarán las de Bankia.

El 'número dos' del banco aclaró, por otra parte, que la privatización completa se hará en menos de 24 meses. Diciembre de 2019 es el horizonte con el que trabaja el FROB para desprenderse del 60% del capital que tiene en la entidad.

Expediente de regulación

Sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), en el que se estima la salida de más de 2.000 empleados, Sevilla no quiso dar detalles porque están en plena negociación con los sindicatos, que afrontan con «espíritu constructivo y con ganas de hacer las cosas bien». Así lo aseguró en la presentación de resultados de Bankia en 2017, lastrados por la integración de BMN, tal y confirmó el propio consejero delegado. Así, Bankia ganó 816 millones en 2017, un 1,4 % más, pero los costes de la integración de BMN asumidos al cierre del año redujeron esa cifra a 505 millones, un 37,3% menos que un año antes, un «sacrificio» para obtener mejores resultados a largo plazo, en palabras de Sevilla. Eso sí, la entidad cerró 2017 con unos depósitos de 130.396 millones, un 24% más, tras la incorporación de BMN.

Por otra parte, Bankia ha propuesto mantener el dividendo en 11,024 céntimos por acción, lo que eleva la retribución anual para accionistas a 340 millones.

Sevilla se mostró convencido de que la integración de BMN será «rápida», y el próximo 19 de marzo ya se habrá completado la unión de ambas plataformas tecnológicas. Asimismo, la entidad se mostró optimista sobre las posibilidades de negocio que dará BMN, aunque será el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ausente ayer, quien desvele el próximo 27 de febrero el plan estratégico para 2018, 2019 y 2020.

Hoy, movilizaciones

En gran parte de la plantilla de la ya extinta BMN existe malestar y también inquietud por el futuro. Los representantes de los trabajadores han convocado para hoy las movilizaciones programadas en todo el país en protesta por la propuesta del ERE que se encuentran negociando con la entidad.

Según fuentes sindicales, las concentraciones tendrán lugar entre las 12 y las 13 horas en distintas sedes de la entidad y de las antiguas cajas que se integraron en BMN en las provincias de Madrid, Murcia, Baleares, Valencia y Andalucía. Estas movilizaciones se desarrollarán también la próxima semana.

El ERE, en principio, implicará una reducción de la plantilla del banco en 2.291 trabajadores, casi un 13% de la fuerza laboral conjunta de Bankia y BMN, mediante prejubilaciones a partir de los 56 años y bajas incentivadas.