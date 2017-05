Los patrocinadores piden más implicación de las instituciones

Los patrocinadores del Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto, equipo que compite en la Liga Endesa, pidieron este miércoles más implicación del ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma para proseguir con el crecimiento del conjunto grana, una petición que llega en pleno cruce de declaraciones entre la entidad y el Consistorio con las subvenciones como telón de fondo.

En un acto que tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de Murcia y al que acudieron los dirigentes del club Alejandro Gómez y José Miguel Garrido; el entrenador de la primera plantilla, Fotis Katsikaris; y el presidente de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia (FBRM), Juan Carlos Hernández, una representación de los patrocinadores reclamóp ese apoyo con la lectura de un manifiesto firmado por más de una veintena de empresarios que respaldan al UCAM CB.

Ramón Mejías, gerente de Clínicas Oftalmológicas Centrofama, ha ejercido como portavoz de este grupo y dijo que el proyecto de la entidad deportiva "se sustenta en cuatro pilares, que son la propiedad, con el presidente José Luis Mendoza al frente; la afición, sin la que nada de esto tendría sentido; las instituciones, que tienen que apoyar; y los patrocinadores, que invertimos nuestro dinero para encontrar un retorno" y ha añadido que "todos debemos ir de la mano".

Mejías, quien declaró que piensan que Mendoza "quiere seguir con el proyecto", a pesar de que el máximo dirigente del club amenazó de una posible retirada, avanzó que el grueso de los patrocinadores han renovado su compromiso de cara al curso 2017/2018.

"Desde hace varias temporadas estamos viendo cómo este proyecto ha ido creciendo hasta convertirse en una realidad social plural, importante y representativa de toda la Región de Murcia", se lee en el comunicado, en el que se indica que el UCAM CB permite pasear el nombre de la ciudad y la Región por Europa, como ha ocurrido esta temporada con la disputa de la Eurocopa en lo que ha sido el estreno internacional de un club con 31 años de historia.

Igualmente se valora el hecho de que unos 6.000 aficionados acudan a los partidos de la Liga Endesa celebrados en el Palacio de los Deportes y que más de 700 niños en la practican el baloncesto bajo la tutela del club.

Expuesto esto y viendo "con sana envidia" el apoyo de las instituciones con clubes en otros emplazamientos, el grupo de patrocinadores del UCAM CB solicitaron al ayuntamiento de Murcia y a la Comunidad Autónoma "la necesaria implicación institucional y económica para, junto a la Universidad Católica de Murcia, nosotros los empresarios, y la afición se pueda conseguir dar continuidad a un proyecto que es un activo social vital para la Región".

"Somos conscientes de las grandes necesidades sociales que prioritariamente deben ser atendidas por nuestras instituciones, pero también vemos importante la inversión para poder seguir generando riqueza, proyección turística, así como educación en deporte y valores. Participar en la Eurocopa y seguir teniendo el nombre de Murcia visible a nivel internacional es estratégico para todos", agregó Ramón Mejías.

"Si nuestras instituciones no empujan, si al final no conseguimos entre todos unirnos con este fin, no sólo supondría poner en riesgo nuestra inversión empresarial, sino que acabaríamos con la ilusión de miles de aficionados y perderíamos una histórica oportunidad de proyección social. No dejemos que ocurra. Apoyemos al UCAM CB y demos todos un paso al frente", terminó diciendo.