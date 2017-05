«Estamos dispuestos a disolver el UCAM por culpa de Coello»

José Ángel Antelo, capitán del UCAM, abrió la caja de los truenos la semana pasada, cuando dijo que, si no hay subvenciones, el objetivo del UCAM el próximo curso puede ser «pelear para no descender». El presidente del club murciano de la ACB, José Luis Mendoza, ha profundizado aún más: «Quiero mantener el equipo, pero lo que no puede ser es que no tengamos ayuda del Ayuntamiento ni de la Comunidad. En estas condiciones no se puede tener un equipo de baloncesto. Espero que haya una reacción favorable, de lo contrario, estoy dispuesto a disolver el equipo de baloncesto. Así de claro».

Mendoza insistió en sus quejas por la falta de apoyo público en una entrevista en Onda Regional. «Es lamentable que una institución como la nuestra, que ha invertido muchos millones de euros, tenga luego tantas dificultades para recibir ayudas».

El máximo responsable de la UCAM se enfadó cuando escuchó en el citado medio unas declaraciones del concejal Coello, en las que dijo: «No debemos olvidar dónde juega el CB Murcia, perdón, el UCAM. Lo hace en unas instalaciones que son de todos los murcianos».

Mendoza, acalorado, manifestó que «estoy dispuesto a disolver el equipo por culpa de este señor [Coello]. Ya estamos hartos de sus declaraciones. No es el dueño del Palacio de los Deportes ni del club, que, por cierto, no es el CB Murcia, es el UCAM Murcia».

El UCAM ha logrado en las dos últimas temporadas lo que nadie había conseguido. En ambos casos, el pasaporte para jugar en Europa. «El UCAM ha conseguido algo que no han logrado ni él [Coello] ni nadie. Quiero seguir con el equipo, pero las relaciones con el Ayuntamiento son lamentables. Un responsable político tiene que tener otro comportamiento», dijo Mendoza, quien criticó el estado que presenta el Palacio de los Deportes: «El parqué da vergüenza, como me han dicho algunos clubes que nos han visitado».

El alcalde Ballesta intentó ayer calmar los ánimos y dijo: «Vamos a apoyar todo el deporte en la ciudad de Murcia, como hemos venido haciendo. Que estén tranquilos, que siempre hemos respondido. Hemos apoyado al deporte y lo vamos a seguir haciendo».