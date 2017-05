Antelo, preocupado: «Necesitamos ayudas»

La temporada en la Liga Endesa acabó el domingo con una hombrada del UCAM, que volverá a jugar en Europa, y solo dos días después se han escuchado las primeras quejas en un club, agobiado por las pocas ayudas que recibe. José Ángel Antelo reconoció ayer que hay «una preocupante incertidumbre» por cuestiones económicas sobre el futuro deportivo del equipo, pues podría llegar a ser la próxima temporada «como el Manresa de esta campaña, un equipo que luche como mucho por no descender».

El jugador de peso y voz autorizada de la entidad grana hizo en una rueda de prensa balance de la temporada ya finalizada para el UCAM como noveno clasificado de la ACB. El ala-pívot gallego, de 30 años y que ha cumplido su quinta campaña en Murcia, expresó una situación inquietante. «Los compañeros conocen perfectamente la situación del club, que no puede hacer una oferta a nadie porque no tiene ningún apoyo más allá que el de sus patrocinadores y el de la UCAM. Esto supone un problema grave para un club que no tiene precisamente un presupuesto millonario».

Él es uno de los tres jugadores del equipo que tiene contrato en vigor para el próximo ejercicio, junto con el escolta brasileño Vítor Benite y el base Alberto Martín, aunque la entidad tiene la posibilidad de retener a otros cuatro: el base Pedro Llompart y los pívots Julen Olaizola, el argentino Marcos Delía y el belga Kevin Tumba.

«Con los ojos cerrados firmaría tener el mismo equipo, pero a nivel económico no podemos y no se sabe ni el dinero con el que se va a contar. Será un año complicado y hay que entender que el club no es solo propiedad de la UCAM, sino de todos los murcianos, tiene una historia y es un referente en la ciudad y en la Región», apuntó, para añadir que necesitan «el apoyo de las empresas y las instituciones para seguir adelante».

El UCAM aún no ha percibido las ayudas prometidas por el Ayuntamiento y la Comunidad a principio de temporada. El Consistorio se comprometió a pagar 200.000 euros al equipo universitario por lucir en sus camisetas el logo de Murcia, además de otros 50.000 euros por haber disputado la EuroCup. El Gobierno regional, por su parte, tiene que abonar 300.000 euros por la publicidad de Costa Cálida y Año Jubilar.