Antelo: «Hay incertidumbre de cara al futuro»

José Ángel Antelo, capitán del UCAM Murcia CB, compareció en rueda de prensa para poner el broche final a la temporada. A los universitarios les esperan unos meses de incertidumbre, en los que se tendrán que poner las bases de lo que será el club murciano la temporada 17-18. “Ayer nos despedimos los jugadores y la verdad es que estamos preocupados. Hay incertidumbre de cara al futuro, porque el equipo no es solo de la UCAM, sino de todos los murcianos. Necesitamos un apoyo real del Gobierno de Murcia, porque no podemos dejar el equipo a un lado”, explicó el gallego.

Antelo señaló que el UCAM Murcia CB “ha conseguido grandes hitos y necesitamos el apoyo de todos. Un club, cuando empieza una temporada, cuenta con un presupuesto, y si no se cumple lo que se dice se genera un gran agujero. Hay jugadores que quieren seguir, pero aún no saben si van a poder hacerlo”. Del mismo modo, el ala-pívot añadió que la situación “es muy preocupante porque no sabemos el dinero con el que vamos a contar el año que viene”.

Ha sido un año difícil para los universitarios, pero que se saldó con un más que notable noveno puesto. El capitán aseguró que él “firmaría tener la misma plantilla el año que viene, pero no sabemos qué va a pasar. Este equipo es historia de Murcia, es un referente deportivo y necesitamos el apoyo de todo el mundo para seguir adelante, como hemos tenido otros años”.

En la misma línea, comentó Antelo que “no solo se puede poner el foco en la UCAM, eso es equivocado. La coletilla es siempre que ponga más dinero la UCAM, pero ellos ya ponen casi todo el presupuesto del club. Que nosotros vayamos a San Petersburgo o Múnich, y que llevemos el nombre de Murcia hasta allí, es una publicidad, no una subvención. Qué mejor que invertir en todos los equipos para generar una publicidad que, al mismo tiempo, genera un retorno. El UCAM Murcia CB solo cuenta, ahora mismo, con el apoyo de UCAM, patrocinadores y afición”.