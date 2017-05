Katsikaris: «Si acabamos novenos será un éxito»

Al UCAM Murcia CB le toca viajar a la capital del Turia para cerrar esta temporada de Liga Endesa. Enfrente, uno de los equipos más regulares y con más talento de la competición. “Es uno de los equipos más fuertes en Europa, pero tenemos que mirar por lo nuestro. Después de las emociones del otro día, tenemos que resetear, preparar el partido y dar lo máximo. Es difícil jugar 40 minutos contra ellos, y si salvamos las lagunas que algunas veces tenemos, habrán opciones de ganar”, comentó Fotis Katsikaris.

Aunque el Real Madrid Baloncesto ya tiene la primera plaza asegurada, el entrenador griego no cree que Valencia Basket se tome el partido como un trámite. “Ellos querrán acabar bien, preparados para los Playoffs. Esperamos su mejor versión”, aseguró Katsikaris, que añadió que el calendario del UCAM Murcia CB “es el que es. Nos han tocado tres gordos en las tres últimas jornadas. Vamos a corregir los errores de los dos últimos partidos. Si acabamos novenos, será un éxito, después de la temporada que hemos vivido”.

Para ello, el 'coach' universitario cree que la plantilla está preparada. “Veo al grupo mentalizado y estoy muy orgulloso de ellos. Somos un equipo comprometido, con nuestros fallos y nuestras carencias. Vamos a la batalla, a por la última. Incluso los jugadores que han venido nuevos, como Clark o Tumba, sienten los colores, y eso es un mérito de todos; de los jugadores que llevan muchos años y del club”, apuntó Katsikaris, que también explicó que se siente “implicado”.

El griego también incidió en que el UCAM Murcia CB “está dando muy buenos pasos en los últimos años y es un buen momento para crecer. Hay una base muy buena”. Del mismo modo, quiso dar las gracias a la afición por el cariño que le mostraron tras el partido ante Unicaja Málaga. “A veces te quedas sin palabras, no me lo esperaba, el cariño que me han dado como persona y como profesional. Hemos encontrado una buena sintonía y una buena química con la afición”, finalizó.

El partido ante Valencia Basket se disputará el próximo domingo 14, a las 18.00 horas, y será retransmitido por Movistar+.