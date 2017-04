«Podemos ganar todo lo que queda», dice un entonado Baron

Certero y poderoso. El escolta norteamericano del UCAM, Billy Baron, firmó el pasado domingo en Santiago de Compostela, ante el Obradoiro, uno de sus mejores partidos: anotó 30 puntos y dejó en su casillero un inmaculado 6 de 6 en triples. «Sabíamos que jugar en Santiago no iba a ser fácil, ya que tienen una gran afición y un pabellón ruidoso, pero fue una experiencia maravillosa, uno de mis mejores partidos porque ganó el equipo. Estamos muy motivados para hacer un gran final de temporada», dijo ayer.

LAS CUATRO ÚLTIMAS JORNADAS UCAM-Zaragoza Gran Canaria-UCAM UCAM-Unicaja Valencia Basket-UCAM

A su gran actuación, el UCAM sumó tres triples en el último cuarto de Sadiel Rojas, que cerraron la victoria universitaria. «Los tiros desde la esquina de Sadiel fueron muy importantes para ganar el partido. Llegaron en el momento indicado, pudimos ganar un encuentro en el que no hicimos la mejor defensa, pero el equipo está dando pasos hacia delante», admitió ayer el norteamericano.

A los universitarios les quedan cuatro partidos para terminar esta temporada. Según Baron, los van a afrontar «concentrados en cada entrenamiento, en ser mejores y en esforzarnos en lo que nos queda. Podemos ganar los cuatro partidos que nos quedan y es en lo que pensamos», dijo ayer el escolta universitario, quien añadió que va a «darlo todo, con la misma intensidad que ya mostré en Santiago».

El comienzo de temporada no fue el mejor para el de Pensilvania. No encontró sus situaciones preferidas de juego. «Los jugadores que debutan en la Liga Endesa no lo tienen fácil. Siempre hay un periodo de adaptación, pero Fotis Katsikaris me ha ayudado mucho. Desde el principio me ha dado mucha confianza y me está ayudando para que mi juego dé un paso adelante», explicó ayer el jugador.

El UCAM Murcia vuelve este fin de semana al Palacio de los Deportes, donde recibirá al Tecnyconta Zaragoza, que descansó la semana pasada. «No sé si les va a venir bien o mal. A nosotros nos vino mal porque veníamos de una dinámica positiva, pero el Zaragoza va a venir con ganas de probar cosas nuevas y de recuperar a jugadores lesionados. Debemos centrarnos en nuestro juego y no despistarnos, seguir trabajando en la misma línea», concluyó Billy Baron.

El partido ante el Tecnyconta Zaragoza se disputará el próximo domingo, a las 12.30 horas, y será retransmitido por Movistar+.