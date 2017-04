Baron: «He dado un paso adelante gracias a Fotis»

El UCAM Murcia CB dio este domingo en Santiago un paso importante para conseguir la permanencia. En gran parte gracias a la buena actuación del escolta universitario Billly Baron, que firmó «sino el mejor, uno de sus mejores partidos», según anunció este martes en rueda de prensa el americano.

Baron contribuyó para lograr la victoria ante Obradoiro con 30 puntos y con un acierto del 100% desde la línea de triple (6 lanzamientos anotados). «Fue un partido complicado. A pesar de no hacer una buena defensa pudimos vencer», aseguró el jugador univeristario a la vez que resaltó la actuación de su compañero Sadiel Rojas, quién «estuvo muy acertado (4 de 6 en triples) desde la esquina que le gusta y nos ayudó a ganar».

Sin duda, Baron, con un 30 de valoración, fue el MVP del partido. Está mostrando en esta recta final de temporada y de este cambio tiene culpa Katsikaris. «Desde que llegó, Fotis me ha ayudado mucho. Lo veo como un padre porque es duro a la hora de entrenar pero me ayuda. Confia en mí y, por eso, he dado un paso adelante», indicó el escolta que a veces juega en la posición de base.

Sobre su cambio de posición, Baron afirmó que se siente «cómodo» dirigiendo al equipo porque «ya ha jugado en otros equipos de uno». Su mente solo está puesta en «dar más herramientas» al entrenador y «salir en los cuatro partidos que quedan como contra Obradoiro» para conseguir el objetivo.

Precisamente, la próxima cita, en la que el UCAM puede conseguir la permanencia de manera matemática, será este domingo, a las 12.30 horas, contra Zaragoza en el Palacio de los Deportes. Un rival que llega tras una jornada de descanso y que «es un peligro porque llega con nuevo entrenador. Llegará con ganas de probar nuevas cosas y sistemas aunque nosotros, para ganar, deberemos estar como en Santiago y no relajados como contra Estudiantes».