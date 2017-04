Vidas paralelas

Con cinco jornadas para el final de la competición regular, todos los partidos comienzan a valer su peso en oro y el que juega el UCAM esta tarde Santiago es la prueba evidente. Una victoria del UCAM no le daría el premio de la permanencia de forma matemática, pero sí de forma virtual. Muchas sorpresas tendrían que producirse en las últimas cuatro jornadas en la Liga Endesa para que, ganando hoy, el equipo de Murcia no logre salvar la categoría. Y si la victoria daría mayor tranquilidad a los de Katsikaris para afrontar la recta final de la competición, para el Obradoiro es casi cuestión de vida o muerte. Los de Moncho Fernández están con 9 partidos ganados y muy cerca del descenso. Su margen de error en casa no existe y la victoria es lo único que les vale. Además, el potencial de la plantilla local no se corresponde con su situación en la clasificación.

EL PARTIDO Fontes Do Sar de Santiago. 18.00. Moncho Fernández. Pozas, Cárdenas, Matulionis, Llovet, Urtasun, Allen y Yusta. Fotis Katsikaris. Llompart, Ortega, Benite, Pocius, Radovic, Tumba y Clark.

En este partido hay cuentas pendientes. Aún no se ha olvidado lo que sucedió a finales del mes de noviembre cuando estos dos equipos jugaron en Murcia. Ganaba el conjunto murciano 74-67, que además tenía la posesión, y tan solo quedaban 76 segundos para el final del choque. Pero una serie consecutiva de muy malas decisiones por parte de varios protagonistas locales puso en bandeja la victoria a los gallegos. No ganó el Río Natura, perdió el UCAM 74-76.

Se trata de dos equipos que van al alza, ya que si el conjunto murciano parece haber escapado de la quema, el gallego ha logrado salir de los puestos de descenso. El Obradoiro fue vapuleado en Gran Canaria y Zaragoza, pero se rehízo derrotando al Real Madrid y al Joventut en casa. Perdió como local frente al Unicaja y dio la sorpresa el pasado lunes en Bilbao al vencer al RETAbet. La mejoría en los resultados la logra por su ataque, con un promedio superior a los 83 puntos en las últimas cuatro jornadas.

Los de Katsikaris buscarán resarcirse de la 'pájara' en la ida, cuando cedieron en un partido que tenían en su mano

En poco se parece el equipo gallego al que comenzó la campaña. Las lesiones graves de sus jugadores le obligaron a reaccionar a lo largo de la temporada y parece que el equipo ha encontrado el equilibrio que añoraba. El Obradoiro se encuentra cómodo cuando es capaz de defender bien a su oponente, pero no rehúye el intercambio de golpes si tiene que desenvolverse en un tanteo alto.

Defensa al límite

A Moncho le gusta que su equipo defienda, y en ocasiones lo hace al borde de la legalidad, sobre todo en su casa. Son bajas Corbacho, Pechacek, y el recién incorporado y ex del UCAM David Barlow, que solo ha jugado diez minutos. Regresa uno de los jugadores importantes, Rosco Allen. Todos menos su gigantón ucraniano de 2,18 pueden lanzar con acierto de tres puntos, especialmente su ala-pívot Whittington o su ala lituano Dulkys. El equipo gallego tiene mucho peligro desde el exterior, otra cosa es que se trate de un conjunto sin continuidad en el juego. Su punto más débil es el rebote, por lo que los murcianos podrán aprovechar las facilidades del rival en su propia canasta.

El equipo murciano ha ganado en dos de las seis ocasiones que se ha enfrentado a los gallegos en el Fontes Do Sar, en la máxima categoría, pero en las tres últimas ha caído en Santiago.