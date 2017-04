Katsikaris: «Afrontamos todos los partidos como si fuesen el último»

Quedan cinco jornadas de la Liga Endesa y el UCAM Murcia se encuentra en el mejor momento de la temporada. Con un balance de cinco victorias en los últimos siete encuentros y la sensación de que el grupo encontró un buen equilibrio defensa – ataque, el conjunto de Fotis Katsikaris quiere seguir aspirando a lo más alto que permita la clasificación. “Viendo como está trabajando el equipo piensas: ‘ojalá restaran 10 jornadas más’. Tenemos la motivación de mejorar y de afrontar todos los partidos como si fuesen el último. Yo soy el primero que fallo a mi equipo si empiezo a mirar la clasificación”. Comentó el técnico griego.

El duelo del próximo domingo mide al conjunto universitario con un viejo conocido. El Río Natura Monbus Obradoiro, ya venció 'in extremis' en la ida en el encuentro disputado en el Palacio de los Deportes. Llegan en un buen momento, después de vencer el pasado lunes en la cancha de Bilbao Basket. “Es un equipo que trabaja muy bien su scouting de defensa. Cuenta con un libro muy amplio en este apartado. Tiene jugadores que están en un gran estado de forma en estos momentos. Juegan con un cuatro grande como Whittingtong, y para mí, el que marca la diferencia es su base, McConell, que se encuentra perfectamente adaptado a la competición”.

La plantilla tiene muy claro que no se piensa más allá del próximo partido. Los jugadores se encuentran motivados con esa mentalidad y gen competitivo que están demostrando en el último mes. “Con mucha humildad voy a decir que nosotros vamos a intentar ganar los cinco partidos que restan de liga regular. Veo al equipo con ganas y eso me hace pensar que vamos a competir. Pero sin hacer cálculos. No lo voy a permitir, pero veo que los jugadores también piensan así. Tenemos un gen competitivo y quiero verlo de nuevo el domingo”.

El encuentro entre el Río Natura Monbus y el UCAM Murcia se disputará el próximo domingo 23 a las 18:00 en el Fontes Do Sar.