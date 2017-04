Maldonado no respeta a un rival humillado

Parecía que, en contra de lo que ha ocurrido en los últimos enfrentamientos entre el Estudiantes y el UCAM, el partido jugado el pasado domingo en el Wisink Center de Madrid solo iba a ser recordado por el abultado marcador a favor de los estudiantiles (109-84). Pero no. Cuando faltaban 14 segundos, y con una ventaja de 23 puntos, el balón llegó a Jaime Fernández, quien se dirigió a Facundo Campazzo: «No me defiendas, que no la voy a jugar», dijo el madrileño al argentino, ya que el partido estaba más que resuelto para su equipo.

EL DATO 69

puntos de media llevaba encajados el UCAM en los últimos cinco partidos, en los que el equipo de Fotis Katsikaris había conseguido cuatro victorias. El domingo encajó 109, cuarenta más.

Pero con lo que no contaba Jaime era con que Salva Maldonado, su entrenador, se levantara en ese momento y exigiera a su base que atacara. Así fue. El Estudiantes anotó otros dos puntos y Campazzo se encaró con el técnico del Estu, quien espetó al jugador del UCAM: «En qué libro dice que faltando 14 segundos no se pueda jugar el balón», dejando claro que ese código no escrito de respeto al contrario, cuando el partido está más que resuelto, no se aplicó en esa última jugada. El partido concluyó con Campazzo contrariado y lanzando el balón a Maldonado.

Por lo demás, el contundente 109-84 a favor de los madrileños no dejó lugar a dudas. La gran actuación del Estudiantes esconde muchas curiosidades estadísticas a su favor. Es la segunda mejor marca anotadora de los últimos 10 años, la mejor en un partido sin prórrogas, y la quinta mejor de los últimos 20. Además, supone la séptima mayor diferencia a favor de la década, y con 15 triples, pone la segunda mejor marca histórica del club estudiantil.

Batacazo doble

El tropiezo del UCAM ha sido doble esta semana, ya que, en la noche del sábado, el Andorra ganó al Iberostar Tenerife) y alejó el 'playoff' para los murcianos. Este resultado acabó pesando en los hombres de Katsikaris, quienes siguieron el final del referido encuentro durante la cena del sábado. Al perder frente al Estudiantes, el 'playoff' está ahora a cuatro victorias, cuando hace tan solo dos semanas, antes de descansar, estaba a solo dos triunfos y restaban aún ocho partidos.