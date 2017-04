Sin señas de identidad

Al UCAM se le olvidó en esta ocasión llevar a la práctica la teoría que durante dos semanas había sido impartida por sus técnicos. Es el problema de dejar de ser fiel a los principios del juego que hicieron crecer al equipo, basados principalmente en el sacrificio. Solo así se entiende la pésima segunda parte ejecutada por un conjunto que, a base de defender, había rebajado de forma notable los guarismos ofensivos de los últimos rivales a los que se había enfrentado. Si el parón de la competición iba a sentar bien o no, era algo que solo tendría respuesta sobre la pista y esta fue demasiado contundente, ya que se puede perder un partido pero no de la forma en la que lo hizo el equipo de Murcia, que es bajando los brazos y dándose por perdido. Es muy probable que cuando el partido comenzó a ponerse cuesta arriba, los jugadores visitantes comenzaran a darle vueltas a que el triunfo del MoraBanc Andorra el sábado frente al líder -los andorranos se alejaban a cuatro victorias-, hacía aún más complicado el milagro de meterse en los 'playoff', pero eso no justifica que el UCAM Murcia no dé la cara en la pista que sea.

109 MOVISTAR ESTUDIANTES

84 UCAM MURCIA La clave de la derrota fue que el UCAM no defendió en ningún momento como lo había hecho en encuentros anteriores y que se desesperó ante el enorme acierto en el triple de su oponente (59-35 en la segunda parte). Cook (13, 4 triples), Jackson (22, 2 triples), Grimau (10, 2 triples), Suton (12, 2 triples) y Arteaga (4) -quinteto inicial- Jaime Fernández (15, 2 triples), Vicedo (5, 1 triple), Brizuela, Wilson (8), Savané (4) y Brown (16, 2 triples). Campazzo (10), Benite (15, 2 triples), Rojas (14, 4 triples), Antelo (21, 3 tripñles) y Delía (4) -quinteto inicial- Llompart (3), Ortega, Baron (12, 2 triples), Pocius (3), Radovic (2), Tumba y Clark. Jiménez Trujillo, Luismi Castillo y Raúl Zamorano. Eliminado: Benite. 28-30; 22-19 (50-49); 27-17 (77-66); 32-18 (109-84). Partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa, disputado en el WiZink Center de Madrid, ante 6.913 espectadores. Minuto de silencio por los fallecidos en Estocolmo con motivo del atentado. El siguiente partido lo jugará el UCAM en el Palacio de los Deportes de Murcia contra el Montakit Fuenlabrada, el domingo 16, a las 12.30 horas.

Si no se defiende bien, hay que tener un ataque perfecto para tener opciones y solo en la NBA se pueden ver partidos, y cada vez menos, que se ganan con 110 puntos. Así que cuando un equipo encaja 50 puntos en los primeros 20 minutos y otros 59 tras el descanso, huelga decir que no hay nada que hacer. Al UCAM le faltaron muchas cosas y la más importante fue la que le había llevado a ganar cuatro de los últimos cinco partidos: actitud defensiva. Se trata solo de una derrota, pero muy dolorosa por la forma en la que se produjo, tras una segunda mitad muy deficiente en todos los aspectos, y que a la vez elimina virtualmente, que no matemáticamente, a los murcianos de poder pelear por algo más que la permanencia.

Solo la permanencia

Tras los últimos resultados, los seguidores dudaban si mirar hacia arriba o hacia la salvación, pero después del mazazo recibido parece que todo está más claro y que el único objetivo debe ser la permanencia. El conjunto murciano sigue con posibilidades, pero son muchos equipos para una sola plaza y con solo seis jornadas por delante, cuatro triunfos de déficit parecen insalvables.

De sobra sabían en el UCAM que el potencial del Estudiantes reside en el juego exterior, ya que la zona no la quiere ni ver. Pero una cosa es saberlo y otra muy distinta es ponerle remedio a la situación. Ya desde los primeros compases se estaba observando que el conjunto de Murcia iba a sufrir mucho y que no sabía cómo taparse la herida para que el partido no se decidiese en ataque. Era cuestión de tiempo. Los hombres de Katsikaris sufren lagunas ofensivas en todos sus encuentros y hasta la fecha el problema había sido menor porque todos se sacrificaban en la defensa. Con ello evitaban que en el peor de los casos sus rivales no se fueran en el marcador. Pero en esta ocasión no fue así y desde el 54-55 en el tercer cuarto solo hubo un dueño que decidió cómo y cuándo había que jugar. Un parcial de 23-10 en seis minutos y medio, y partido encarrilado para los locales; otro de 22-5 en los primeros seis minutos del último cuarto, y visto para sentencia.

Al UCAM le duró el partido siete minutos, que fue lo que tardó en ponerse 15-25 a su favor después del 5-0 inicial. Hasta ese momento se mostró alegre en ataque, con mucho acierto, y poco permisivo en defensa. Únicamente dejaba al rival lanzar de tres puntos, pero por el contrario no dejaba al Estudiantes pisar la zona. El problema fue que al final el marcador se estrechó mucho, 28-30, debido al enorme acierto en el lanzamiento de triples de su rival (7 de 10) con uno desde su propia pista para cerrar el cuarto incluido, de Jackson.

Parecía cuestión de tiempo que los locales dejasen de anotar desde el perímetro, pero iba a ser cuestión de esperar qué se produciría primero, si los errores estudiantiles o la fuerza anímica murciana. Ya en el segundo cuarto el equipo local estuvo muy cerca de romper el partido con los triples de Suton (40-33), pero Antelo y Benite lo evitaron a base de anotar. El partido estaba delicado para los murcianos, a los que el intercambio de canastas no les va bien. El 50-49 dejaba el desenlace para el segundo tiempo.

Arteaga se anima

Los murcianos aguantaron poco más de dos minutos, ya que el poder de intimidación del recién llegado Brown (2,16) y la capacidad de decisión de Jackson llevaron el partido donde Maldonado quería. Incluso Arteaga, exjugador del UCAM Murcia, hizo dos mates consecutivos. Los madrileños se olvidaron de los triples, comenzaron a jugar balones interiores y a dominar las zonas y se hicieron con el mando del partido.

El UCAM no llegaba a las defensas, ya que si no salía al perímetro la amenaza era de tres y si adelantaba su defensa, los interiores terminaban el trabajo. Los once puntos con que se fueron los estudiantiles al último cuarto fueron más que suficientes, ya que además le endosaron un 22-5 de salida en el último cuarto que decidió el choque. Muy mala defensa y las únicas dudas era saber por cuánto perdería el UCAM y si el Estudiantes superaría los 111 puntos que el Herbalife le metió al Montakit esta temporada.