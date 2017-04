Enemigos irreconciliables

Hay un antes y un después en los enfrentamientos entre el Estudiantes y el UCAM en Madrid, donde hoy se vuelven a ver las caras, y el punto de inflexión lo marca el 6 de mayo de 2012. Esa fue la fecha en la que los murcianos ganaron a los madrileños 80-86, enviándolos directamente a la LEB Oro. Los aficionados no olvidan las lágrimas derramadas entonces y las noches en vela posteriores esperando a que los ascensos a la ACB no cuajasen para poder recuperar la categoría, como así sucedió. Aquellas semanas de incertidumbre no se han perdonado y desde entonces el territorio estudiantil ha sido más hostil si cabe para el UCAM.

EL PARTIDO WiZink Center de Madrid. 12.30. Salva Maldonado. Jaime Fernández, Vicedo, Brizuela, Wilson, Savané y Brown. Fotis Katsikaris. Llompart, Ortega, Benite, Pocius, Radovic, Tumba y Clark.

Desde aquel duelo han sido tres los triunfos murcianos en la pista del Estudiantes, por solo dos derrotas. Un rival directo, ya sea por la parte alta de la clasificación como por la baja. Eso es lo que representa el Estudiantes para el UCAM. Son dos equipos que están empatados a diez triunfos, aunque la derrota de más que acumula el conjunto madrileño hace que esté un puesto por debajo del murciano. Es un partido complicado para los dos y en el que ambos se juegan mucho. Alta tensión es lo que habrá sobre la pista, ya que en uno y otro lado estarán pensando que el tren de las eliminatorias pasa por el triunfo. Y es que a pesar de que restan siete jornadas por celebrarse, lo cierto es que solo hay una plaza que parece no tener dueño.

Y aunque pueda parecer un 'todos contra Jackson', el Estudiantes es bastante más que eso, aunque el escolta norteamericano sea el máximo anotador y la gran sensación esta temporada en la Liga Endesa.

Desde la defensa

El UCAM ha impuesto una fuerte defensa en sus últimos encuentros, lo que ha provocado que los guarismos de sus rivales se vean sensiblemente mermados. Katsikaris ha hecho crecer a los suyos desde la defensa y gracias a ello su equipo lleva tres victorias consecutivas. La pista madrileña siempre es complicada y lo prueba que allí solo ganaron conjuntos de la zona alta, además del Betis.

Papeleta importante la que tendrán los exteriores de Katsikaris para frenar al astro del Movistar, Edwin Jackson. El técnico griego no tiene problemas en sacrificar la anotación de su base argentino si con ello baja la aportación del jugador rival, sin que se vea perjudicada la dirección del juego. A Jackson lo tendrán que frenar sin obsesionarse para no cargarse de faltas (más de 22 puntos de media) y será complicado debido a que domina todas las facetas ofensivas del juego. Además, los visitantes no podrán perder de vista a otros jugadores como Cook, Suton, Wilson y Jaime Fernández, que también tiene un desarrollado instinto ofensivo y son capaces de romper un partido. Muchos exteriores y muy cualificados, así que hoy al UCAM le toca otro partido de sacrificio. Quizá donde peor lo pasa el equipo madrileño es en el interior, lo cual debe ser aprovechado por los tres pívots de Katsikaris.

Cansado de dar tumbos las últimas temporadas, en el club madrileño apostaron desde el principio por un entrenador de la experiencia y caché de Salva Maldonado, a su vez muy respetado por el estamento arbitral. Con una mezcla de jugadores experimentados como Cook, Savané, Wilson y Grimau (todos por encima de los 33 años) y jóvenes del tipo de Arteaga, Vicedo, Jaime y Brizuela (con menos de 24), el equipo ha dotado al club de una estabilidad que hace tiempo no tenía.

Durante las últimas campañas se venía hablando de los problemas económicos del club madrileño, pero esto no le ha impedido fichar rápido y bien. Sin ir más lejos y recientemente, Ondrej Balvin llegó procedente del Bayern Munich. Se lesionó en Andorra el pasado domingo y esta misma semana ya estaba por Madrid Alec Brown.