«El Estudiantes es un rival peligroso, pero el UCAM está bien y aún tiene margen de mejora»

Fotis Katsikaris está contentos, a medias. Ve al UCAM animicamente bien, pero cree que aún tiene margen de mejora. El entrenador del UCAM habló ayer y calificado al Movistar Estudiantes, su rival mañana, como «un equipo muy peligroso y que anota muchos puntos».

El técnico griego habló de la nueva lesión del británico Ovie Soko, quien enlazó esta semana su tercera lesión consecutiva y estará en torno a un mes más de baja. «Ovie está teniendo muy mala suerte, aunque eso puede pasar en el deporte profesional. Hay que tener paciencia».

El UCAM CB volverá a competir tras haber descansado en la jornada anterior y Katsikaris confía en que ese parón no se acuse: «El equipo ha trabajado muy bien y con buena concentración. Además, hemos recuperado a Martynas Pocius, que está cada día mejor. No ha cambiado nada en nosotros por el hecho de no competir el pasado fin de semana y eso no va a afectarnos».

Es lo que pretende el técnico heleno, que ve al grupo que tiene a su mando en muy buen momento, como lo demuestran sus tres triunfos consecutivos. «El equipo en lo anímico está muy bien, pero hay margen de mejora, sobre todo desde el punto de vista táctico».

Mañana, ante el Estudiantes en el pabellón WiZink Center de Madrid, el UCAM no lo tendrá fácil. «Es un equipo muy peligroso. Edwin Jackson es su referencia, un jugador con mucho talento y el primer anotador de la Liga».

Por último, el griego de refirió a la final de la Eurocopa que el Unicaja ganó con una espectacular remontada ante el Valencia. «El baloncesto es el mejor deporte del mundo por cosas como esta que se dan en partidos que son únicos», dijo en referencia al último partido de una competición que disputó el UCAM CB, que precisamente fue capaz de ganar al Unicaja en Murcia y perdió en la prórroga en Málaga.