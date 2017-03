Faverani no tiene amigos

El UCAM visitó al domingo a un desnortado Barcelona. Los de Katsikaris soñaban con un triunfo factible, que habría sido el primero de los murcianos en el Palau. Pero los azulgranas derrotaron a los de Katsikaris en un partido muy elaborado y en el que sufrieron para superar a una escuadra murciana bien armada. Los universitarios rozaron la proeza, el marcador reflejó un ajustado 73-70 para los catalanes y Faverani tuvo la culpa. Sus actuación (16 puntos y 20 de valoración en la pintura), acabó con la resistencia de los Campazzo y compañía.

UN TROTAMUNDOS Equipo temporada Clínicas Rincón Axarquía (2005-2006) CAI Zaragoza (2006-2007) Unicaja Málaga (2006-2007) Bruesa GBC (2007-2008) Unicaja Málaga (ACB) / Clínicas Rincón Axarquía (2008-2009) CB Murcia (2009-2011) Valencia Basket (2011-2013) Boston Celtics (2013-2014) Maine Red Claws (2014)* Maccabi Tel Aviv (2015-2016) UCAM Murcia (2016-2017) FC Barcelona (2017- ) *Liga de Desarrollo

El ex del UCAM, que ha tenido un papel más bien discreto desde que cambió de aires el pasado mes de enero, se lució ante sus excompañeros y fue vital en el triunfo culé. El brasileño impidió el primer triunfo del equipo murciano de la ACB en la cancha del Barça. Actuó con la misma intensidad y profesionalidad con la que la temporada pasada se enfrentó y derrotó al Real Madrid, defendiendo la elástica murciana, en el segundo partido de la eliminatoria de cuartos por el título de Liga. Por su culpa, la estadística de los enfrentamientos entre azulgranas y murcianos en el Palau refleja que han sido 18 visitas y 18 victorias barcelonistas.

«Os digo hasta luego a todos. Ya regresé una vez, y nunca sabremos lo que nos deparará el futuro... pero lo que tengo muy claro es que un trozo muy grande de mi corazón es murciano», ecribió Faverani en la carta de despedida que envió a la afición el 16 de enero.

El brasileño es el único jugador de la historia del club que ha sido vendido en dos ocasiones

No es para menos, en su primera temporada en Murcia, en 2009, llegó a un proyecto nuevo hecho a última hora. No salió bien y el equipo descendió. Faverani no terminó de entrar en juego, entre otras cosas, porque arrastraba una fascitis plantar que le impidió rendir. Una lesión que ya venía de temporadas anteriores y que no le habían curado bien.

Disciplina más profesional

Alejandro Gómez, director general del UCAM, confió en él, se lo llevó a su terreno, se ganó su confianza y convenció al jugador para que adoptara una disciplina más profesional dentro y fuera de la pista. Le renovó por dos temporadas, cuando el equipo descendió a la LEB. Este gesto, y la estrecha relación que Vitor mantenía con Rogelio Diz, fisioterapeuta del club, que fue la persona que le curó la lesión, sacaron al mejor Faverani.

El siguiente año se convirtió en el mejor pívot de la LEB. Tan bien lo hizo, que el Valencia Basket pagó su cláusula y se lo llevó. Más adelante se marchó a los Boston Celtics, pero una lesión en la rodilla truncó su trayectoria en la NBA. No salió bien parado de la operación a la que fue sometido y decidió volver a España, a Murcia, para ser operado por Paco Martínez, traumatólogo del club, y con su fisio de confianza Rogelio Diz. En verano, totalmente recuperado, lo ficha el Maccabi de Tel Aviv, pero tampoco tiene mucha suerte y repite trayecto. Vuelve a Murcia y ficha como jugador de la primera plantilla. Ayuda al equipo, jugando a un gran nivel, a colarse en 'playoff' por primera vez en su historia. Hasta que en enero llegó el Barcelona y pagó su cláusula.

Faverani se ha recuperado en Murcia de las dos lesiones más importantes de su carrera y es el único jugador de la historia del club que ha sido vendido en dos ocasiones.