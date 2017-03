Vitor Faverani: «Era un caramelo que tenía que coger»

El UCAM jugará el domingo en el Palau Blaugrana, donde nunca ha conseguido el triunfo. Y en las filas del conjunto culé, que no atraviesa por su mejor momento, hay un jugador con el 'corazón partío', que diría Alejandro Sanz. Vitor Faverani dejó la disciplina del UCAM el 14 de enero para firmar por el Barça. Es un profesional y se debe a su nuevo club, pero no olvida que Murcia es su segunda casa, estará eternamente agradecido a lo que le ha dado el club, la ciudad y sus gentes, y «nunca he descartado regresar a Murcia, pero esta ocasión no podía dejarla pasar». Es un partido especial para el pívot brasileño de 28 años, que no duda en reconocer que «me sentiré extraño».

-Sorprendió su fichaje relámpago por el Barcelona.

-A mí también me sorprendió la posibilidad de venir al Barcelona, pero cuando te ponen delante un caramelo como este, lo coges y fue lo que hice. Me he integrado bien en el grupo. Aquí sabemos que el equipo no está en la mejor situación posible, pero luchamos para salir.

«El UCAM es un equipo pequeño solo en presupuesto, ya que tiene grandes exigencias»

-Su nombre ya había sonado para ir al Barcelona con anterioridad.

-La gente ya sabe que no estoy en redes sociales y que solo tengo mi teléfono y WhatsApp. Realmente no sabía nada del interés, ya que tengo un acuerdo con mis agentes para que no me digan nada y evitar que me pueda descentrar.

-Lo cierto es que ha cambiado de luchar por la permanencia y en EuroCup, a buscar títulos y Euroliga.

-El chip cambia solo. A todos los jugadores que les preguntes te dirán que es baloncesto en cualquier caso y solo cambia lo que el entrenador te pida.

-¿Le resultará extraño el partido del domingo?

-Sí, seguro. Es un club al que le tengo mucho cariño. Todo el mundo de allí sabe el cariño que le tengo, pero esto es una competición y hay que ganar siempre. Por supuesto que le deseo toda la suerte del mundo al UCAM, pero me resultará un pelín extraño no sentarme en el banquillo de Murcia. Necesitamos la victoria como el que más.

-¿Descarta regresar nuevamente a Murcia en cualquier otra etapa de su vida?

-No, por supuesto que nunca he descartado regresar. Es un sitio que me encanta, en el que he estado muy a gusto, hay gente a la que quiero mucho y que me quiere y cuida. Esta ha sido una oportunidad, trabajé muy duro para que llegase, y sé que la gente que me quiere está muy contenta de que yo esté aquí. Pero por supuesto que no descarto volver a Murcia.

-¿Qué le ha faltado hacer en el UCAM?

-Le debo mucho a la gente de allí. A mí me habría gustado conseguir algún título y me habría encantado clasificarme para jugar la Copa, jugar los 'playoff' y muchas cosas. Creí que mi tiempo allí se había acabado y ahora me toca luchar para conseguir éxitos con el Barcelona.

-¿Se le quedaba pequeño el UCAM?

-No, para nada. El UCAM es un equipo pequeño solo en el presupuesto, ya que tiene pensamientos y exigencias muy grandes. Esto nos motiva a los jugadores, que jugábamos con la presión necesaria. Sé que no estaba jugando mucho ni al nivel que se esperaba de mí, por cosas que sucedían en la pista, por el equipo que se ha formado, pero yo estaba muy contento, solo me faltaban victorias. Estoy convencido de que con las exigencia que tiene, el equipo terminará haciendo algo grande.

-¿Disfrutaba en la pista a última hora?

-Jugar bien no es solo meter 20 puntos, porque hay más cosas que se pueden hacer para un equipo con las que evidentemente no eres tan feliz tanto como cuando anotas. Pero yo he disfrutado mucho viendo jugar a mi equipo y jugando sin anotar porque teníamos grandes lanzadores. Facu es un base que reparte el balón como ninguno, había grandes tiradores y mi pelea era de bloqueador y así también he disfrutado mucho.

-¿Piensa que el UCAM se salvará del descenso?

-No tengo ninguna duda. Los jugadores son luchadores, tienen ganas y saben la ilusión que hay en la grada y en los despachos. Después de haber jugado un 'playoff' por el título contra uno de los grandes saben lo que se disfruta y estoy seguro de que saldrán de abajo.

-¿Dará la charla en el vestuario cuando toque hablar del UCAM o lo hará su entrenador?

-No, nunca fui de decir los puntos débiles.

-Si el domingo su Barcelona pierde en el Palau ante el UCAM por primera vez en la historia, ¿le dolerá menos por tratarse de su exequipo o igual que ante otro?

-Me dolerá igual. Soy competidor y jugador del Barcelona y quiero la victoria. Me dolería mucho porque mi equipo necesita ganar. No me confundiré en la rueda de calentamiento el domingo.