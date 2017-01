Un objetivo, dos pistas en la mente del UCAM

Cuando el UCAM salte a la pista del Montakit para comenzar su encuentro frente al equipo local, ya sabrá si le queda o no alguna esperanza de clasificarse para los cuartos de final del Top 16 en la EuroCup. Este encuentro comenzará a las 20.30 y a las 18 horas se enfrentarán en Krasnodar el Lokomotiv y el Herbalife Gran Canaria. Las cuentas están muy claras: si el conjunto canario gana en tierras rusas, el de Murcia no tiene ninguna opción, aun ganando, ya que tiene el tanteo perdido contra el conjunto que dirige Luis Casimiro y solo podría aspirar a empatar a triunfos; si el Herbalife pierde, los de Katsikaris solo tendrían una opción, que pasa por ganar en Madrid e imponerse al Lokomotiv en la última jornada en el Palacio de los Deportes, a la vez que el conjunto de Fuenlabrada, que no se estaría jugando nada, se impone en la pista canaria.

SEGUNDA FASE-5ª JORNADA Hoy Lokomotiv Kuban-Gran Canaria 18.00 Fuenlabrada-UCAM Murcia 20.30 EQUIPO J G P 1. Lokomotiv 4 4 0 2. Gran Canaria 4 2 2 3. UCAM Murcia 4 1 3 4. Fuenlabrada 4 1 3 * Se clasifican para cuartos de final los dos primeros de cada grupo.

Por lo tanto, sería milagroso ver a los murcianos en los cruces. Así las cosas, para el técnico griego es un partido en el que puede seguir probando cosas y repartir los minutos, pensando por encima de todo en que el domingo recibe al Real Madrid, líder, en el Palacio de los Deportes.

Por su parte, e independientemente de lo que suceda en Krasnodar, el Montakit depende de sus dos últimos resultados para acompañar a los rusos en los cruces de cuartos de final. La victoria de hoy, sumada a la hipotética de la semana próxima en tierras canarias, le daría el pasaporte como segundo de grupo.

Las posibilidades del UCAM pasan por ganar los dos partidos que le quedan y esperar que los canarios pierdan sus dos choques

Le vendrá bien al UCAM jugar en Fuenlabrada tras haber ganado hace 48 horas en Manresa, porque así se ahorra dos viajes. La expedición partió ayer por la mañana con dirección a la capital sin regresar a Murcia para volver a coger el autobús. Por tal motivo, el club murciano accedió a adelantar su encuentro un día cuando el Montakit lo solicitó. Y es que 24 horas más de descanso y de preparación del partido de Liga se nota y es lo que se valoró.

Lo que importa

La prioridad es salvar la categoría esta temporada y en la situación en la que se encuentra el equipo, lo peor que le podría suceder ahora es perder a otro efectivo por lesión. Aunque el triunfo en Manresa ha dado aire al UCAM, la situación sigue estando lejos de ser relajada y los de Fotis no se pueden despistar lo más mínimo en la competición regular. Mejor lo tiene su oponente, que con dos victorias más en la Liga Endesa, se encuentra alejado de los puestos peligrosos y a solo dos triunfos del octavo clasificado. Los madrileños sí que se pueden permitir el lujo de seguir soñando una semana más con meterse en los cuartos de la competición europea.

Por el momento, en los enfrentamientos directos están en tablas. Los madrileños consiguieron vencer en su pista con motivo del partido de la Liga Endesa, mientras que el UCAM fue muy superior al Montakit Fuenlabrada en el partido que se jugó en el Palacio con motivo de la EuroCup. Las claves para este tercer asalto no han variado mucho, aunque sí que se presenta un poco más difícil para los murcianos al no contar ni con Soko ni con Pocius.

Los puntos calientes del partido son los mismos que en los dos anteriores ante los fuenlabreños. Para que el UCAM tenga opciones de conseguir la victoria necesita defender el juego exterior de su rival. Sin Diagne, que fue reclamado por el Barcelona, y el regreso a la liga española de Hettsheimer, el Montakit ha ganado más puntos desde el perímetro, pero también ha perdido capacidad defensiva, sobre todo en la 'pintura'. Todos los jugadores de Jota Cuspinera son capaces de lanzar de tres puntos, incluso los pívots, algo que no ocurre en el equipo de Katsikaris.

Sin duda, se trata de un partido perfecto para hacer que tanto Delía como Tumba se sientan más protagonistas bajos los tableros. En teoría, el jugador belga debería poder jugar más minutos, ya que tiene experiencia en EuroCup y los arbitrajes permiten un poco más de contacto. En este partido, puesto que las opciones de los murcianos son muy remotas, es más importante que el equipo visitante tenga buenas sensaciones a que logre la victoria.