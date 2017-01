Fin a la leyenda negra de Manresa

Se han tenido que jugar 18 partidos en Manresa para que el equipo de Murcia logre la primera victoria en una de las pistas que se mantenían malditas en la Liga. Y lo hizo en el debut de Fotis Katsikaris en la Liga Endesa y practicando el juego que ya había adelantado. El griego no quiso que su equipo se metiera en camisas de once varas y seguramente lo único que no estaba en el guion fueron los tres triples que convirtió Rojas en el primer cuarto, merced a otros tantos intentos, que sirvieron para que el UCAM rompiese la igualdad. Al Manresa le pilló por sorpresa que Campazzo se dedicara a dirigir sin mirar mucho el aro, que Rojas estuviera tan fino en los triples y que Radovic tuviera su idilio particular con el aro. Katsikaris fue alternando la defensa individual y zonal para que el conjunto catalán tuviera que hacer cambios sobre la marcha y eso fue lo que al final le dio el triunfo: la defensa. El equipo de Manresa se presentaba en este partido después de haber anotado 91 puntos en casa en la jornada anterior con un Pere Tomàs arrollador en ataque. A Katsikaris no le importó que se fuera a los 16 puntos, porque el catalán se quedó muy solo, únicamente apoyado por los triples de Cvetkovic.

63 ICL MANRESA

73 UCAM MURCIA La clave de la victoria estuvo en el 0-9 en los últimos minutos del tercer cuarto y en despertar a tiempo en el último cuarto cuando el rival se apuntó un parcial de 13-0. El mejor del partido fue Benite con 18 puntos y 7 rebotes en 29 minutos. Machado (7, 1 triple), Suggs (3, 1 triple), Pere Tomàs (16), Auda (3) y Rey (11) -quinteto inicial-, Cvetkovic (14, 3 triples), Aranitovic (6, 1 triple), Cakarum (1), Zaytsev (2), Montáñez y Costa. Campazzo (5, 1 triple), Baron (10, 1 triple), Rojas (9, 3 triples), Radovic (16, 2 triples) y Tumba (2) -quinteto inicial-, Llompart, Benite (18, 3 triples), Chumi Ortega, Olaizola, Antelo (2) y Delía (11). Pérez Pizarro, Óscar Perea y Andrés Fernández. Eliminados por cinco faltas: Machado y Delía. 16-19; 15-20 (31-39); 14-23 (45-62); 18-11 (63-73). Partido correspondiente a la 19ª jornada de la Liga Endesa, disputado en el Pavelló Nou Congost de Manresa ante 3.950 espectadores. El UCAM recibirá al Real Madrid el domingo, a las 18.30 horas. Antes, tiene el encuentro de la quinta jornada del Top 16 de la EuroCup en Fuenlabrada, mañana, a las 20.30 horas.

Dos victorias

El UCAM ha logrado su primer triunfo en Manresa justo cuando más lo necesitaba y estas son las victorias que valen por dos, ya que la distancia con respecto al colista es de tres partidos ganados. Además, cuenta con la ventaja de tenerle el tanteador ganado al derrotarle en los dos partidos. Tras la derrota del Obradoiro, el conjunto de Murcia se distancia en dos victorias con respecto al descenso y supera al Tecnyconta Zaragoza, que también suma seis triunfos. Sin duda, un soplo de aire fresco que permite mirar al futuro con un poco más de optimismo y afrontar el siguiente encuentro, frente al Real Madrid, de otra forma.

El triunfo llega justo cuando el UCAM más lo necesitaba y permite al equipo poner distancia respecto al descenso

El partido comenzó con una fuerte defensa de los murcianos que desgastó físicamente a su rival. Seguro atrás y con Rojas brillante en los triples, el equipo de Murcia se fue en el marcador e hizo que el 2-0 inicial fuese una simple anécdota. Los de Katsikaris manejaban el rebote en su aro y daban pocas opciones tras unas pérdidas controladas. La transición para defender era muy rápida y el rival se estrellaba una y otra vez. El equipo visitante mandaba y en el segundo cuarto fue cuando se marchó en el marcador.

Los manresanos se colocaron a un punto, pero un dos más uno y un triple de Radovic permitieron a los murcianos establecer una renta de 10 puntos con la que cualquier equipo se siente más cómodo. El partido estaba en 19-29 y entonces comenzó el intercambio de canastas que pudo romper el UCAM, pero cada vez que tenía la posesión para irse por encima de los once puntos, erraba o elegía la peor opción.

Pese a todo y gracias a la aportación de Benite y la pelea bajo los aros de Delía, el conjunto visitante se marchó al descanso por delante 31-39. Y lo que era más importante, Auda, Suggs y Machado estaban peleados con la canasta murciana y tan solo Pere Tomàs mantenía la esperanza de los suyos.

Tras el descanso, el Manresa logró acercarse a seis puntos, pero en el UCAM había varios jugadores inspirados en ataque y cuando esto sucede al rival le cuesta más trabajo defender. Los visitantes aguantaron el primer arreón local con un intercambio de canastas hasta el 45-53 tras el tercer triple de Cvetkovic. Y entonces llegó el momento clave, en el que hasta el final el UCAM logró un 0-9 de parcial para dejar casi finiquitado el encuentro. El tercer cuarto suele ser el más flojo de los murcianos y en esta ocasión y gracias a las continuas rotaciones de jugadores, el conjunto que preside Mendoza logró abrir una brecha importante con el 45-62.

Minutos de nervios

El último cuarto arrancó con un mate de Delía y cuando parecía que con el 45-64 estaba todo decidido, llegaron los peores minutos visitantes. Con todo perdido, el base estadounidense del ICL empezó a tirar de los suyos. Agotados físicamente, el UCAM Murcia solo fue capaz de frenar a su rival con faltas personales y los locales lo aprovecharon para anotar tiros libres (12 de 14 en el último cuarto). Además, el equipo de Murcia comenzó a perder balones y el miedo invadió a casi todos.

Hasta seis minutos estuvieron sin anotar un solo punto, lo que fue aprovechado por su oponente para acercarse al 58-64 a menos de 4 minutos para el final. Y entonces Facundo Campazzo tomó las riendas, anotó sus dos primeros puntos, Radovic acertó con su punto número 16 tras una captura en ataque y un triple del base argentino (61-71 a 1:55 para el final) dejó el partido resuelto.