Máxima urgencia para el UCAM en Manresa

Por la cantidad de partidos que quedan por disputarse se podría catalogar de disparate que el encuentro entre el ICL Manresa y el UCAM CB se pueda ver como una final, pero la mala situación de ambos y lo que les está costando sumar victorias es una realidad que obliga a catalogar así el choque de esta tarde. Los dos conjuntos que hoy se ven las caras en el último partido de la jornada llevan 17 partidos disputados y mientras que los murcianos han arrancado 5 victorias, su rival solo 3, aunque las dinámicas sean diferentes.

JORNADA 18



Pista: Nou Congost de Manresa. Hora: 19.00. ICL MANRESA



Entrenador: Ibon Navarro. Quinteto ideal: Machado, Suggs, Tomàs, Auda y Rey. UCAM Murcia



Entrenador: Fotis Katsikaris. Cancha: Campazzo, Benite, Rojas, Radovic y Delía.

Para los dos conjuntos se trata de un partido muy importante, casi vital y una final anticipada, a pesar de que falta mucho y la victoria no garantiza nada. Ayudará mucho, eso sí, al que la consiga para recuperar la confianza en que los objetivos se pueden alcanzar. Mientras que el UCAM llega tras no competir en los últimos partidos oficiales que ha disputado, en los que no tuvo opciones de pelear por la victoria, los manresanos pusieron en casa contra las cuerdas al Iberostar, plantaron cara al Tecnyconta en Zaragoza y derrotaron al Real Betis en la pasada jornada por 91-86. Que el conjunto que dirige Fotis Katsikaris es más completo, mejor y tiene mayor profundidad de banquillo es evidente, pero seguramente las condiciones anímicas en las que llegan ambos conjuntos favorecen a los locales.

Por cierto, la de Manresa es una de esas canchas en la que los murcianos no han conseguido ganar a lo largo de su historia en la máxima categoría. Esto debería ser un aliciente más para los hombres que dirige el técnico griego, pero se puede convertir en otra losa si el inicio del partido no es bueno.

Katsikaris ha hablado mucho con Campazzo, el director de orquesta, al que necesita a su mejor nivel

Solo dos encuentros ganados separan a ambos y en la primera vuelta fue el UCAM el que logró el triunfo por 24 puntos de diferencia. Después de aquel encuentro los manresanos solo han sido capaces de imponerse al Estudiantes y Betis (al que también derrotaron con anterioridad). Pero lo que caracteriza al conjunto de Ibon Navarro es que compite, sobre todo en su pista. Es lo más que puede hacer el club con el presupuesto más bajo de la categoría y por eso en su pista, ocurra lo que ocurra, es muy difícil jugar. Los aficionados, que suelen llenar el pabellón, someten al rival y a los colegiados a una presión que solo se vive en la pista manresana. Por tal motivo y porque aunque el equipo local pierda de 20 allí ni jugadores ni aficionados se desconectan, es tan difícil sacar un buen resultado.

En el UCAM Fotis Katsikaris cuenta con las bajas de Soko y Pocius, además, el otro alero, Sadiel Rojas, tiene molestias en el brazo derecho que le impiden realizar una extensión completa. La recomendación es que no juegue, pero ha viajado con el equipo y, si hace falta, ahí estará.

Sin aleros

La mala fortuna ha llevado a los tres aleros del conjunto murciano a lesionarse, por lo que el entrenador griego está obligado a jugar con tres pequeños, ya sean dos bases o dos escoltas. Eso complica el ataque y sobre todo la defensa, ya que el rival supera en centímetros a los murcianos en el perímetro. Más que a entrenarse, el entrenador griego ha dedicado mucho tiempo a hablar con los jugadores, especialmente con Campazzo, al que necesita a su mejor nivel. Katsikaris clama por un director de orquesta. Lo tiene en su plantilla, pero no atraviesa por su mejor momento. La presión de tener que tirar del resto es posible que le esté pasando factura.

Teniendo en cuenta que el próximo encuentro de Liga será contra el Real Madrid en el Palacio, el triunfo esta tarde se hace necesario. Dejar atrás la mala racha es una obligación y para ello Fotis lo tiene muy claro, su consigna es la de simplificar los sistemas y ser más pragmático en el juego, a la vez que busca el equilibrio entre el juego interior y el perímetro. Como él mismo dijo, «sin pisar la 'pintura' no se ganan partidos».