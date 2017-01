Un equipo sin garra y sin coraje

Mucho trabajo tiene por delante Fotis Katsikaris en su intento de tratar de recuperar a una plantilla que parece rota y en la que pocas cosas funcionan. Los partidos constan de 40 minutos y si en los primeros 20 el rival te saca de la pista, no solo es prácticamente imposible pelear por el triunfo, sino que mina la moral de una afición que esta temporada se esperaba algo más.

67 UCAM

83 GRAN CANARIA UCAM (12+9+24+22): Campazzo (11), Baron (14), Rojas (-), Radovic (5) y Delía (-) -cinco inicial-, Chumi (-), Antelo (6), Benite (21), Llompart (6) y Tumba (4). Herbalife Gran Canaria (26+18+17+22): McCalebb (15), Kuric (14), ONeale (12), Báez (4) y Hendrix (14) -cinco inicial-, Hollins (-), Oliver (5), Planinic (-), Salin (9), Rabaseda (4) y Aguilar (6). Árbitros: Seffi Shemmesh, de Israel; Saso Petek, de Eslovenia; y Sinisa Herceg, de Croacia. Sin eliminados. Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del Top 16 de la Eurocopa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 5.076 espectadores.

Los rivales siguen siendo complicados y del más alto nivel, pero no tiene justificación alguna lo que está haciendo el equipo una y otra vez. Los fallos se repiten una y otra vez en los partidos del UCAM CB, aunque con diferentes puestas en escena. Al igual que sucedió en casa ante el Baskonia, el Herbalife solucionó su encuentro en los primeros 20 minutos. Sin que el técnico griego tenga mucha responsabilidad, pues acaba de llegar y poco ha podido hacer, se ha encontrado a un grupo sin rumbo ni dirección, en el que solo Benite ira del carro y al que ninguno más consigue subirse.

El equipo murciano volvió a perder, víctima de sus propios errores, tantos como 22 balones perdidos, porque Campazzo no está bien en la dirección, y de él depende un porcentaje muy alto de la respuesta de su equipo, y porque lo de los árbitros ha dejado de tener nombre. El Herbalife dejó, gracias a su fuerte defensa, al UCAM en 21 puntos al final de los primeros 20 minutos e inexplicablemente el rival solo lanzó 4 tiros libres por 17 los visitantes. No es lógico y más aún cuando la impresión que se tenía es que el nivel de los colegiados en Europa es superior al de la Liga Endesa y permiten más contactos, pero está claro que según a quien. Al final del partido los visitantes lanzaron 24 veces desde el tiro libre y los murcianos 6, que es más que la diferencia en puntos que hubo al final del encuentro.

Los universitarios se emplearon con ganas, pero la falta de acierto fue evidente

Los ataques fueron un quebradero de cabeza, con muchas pérdidas de balón

Desbarajuste arbitral

Pero la culpa de la derrota no fue de los árbitros, quienes simplemente se apuntaron al cúmulo de despropósitos y ayudaron a un clásico en competiciones europeas. El problema es que anteriormente, cuando el equipo no anotaba, defendía con eficacia y se mantenía en el marcador gracias a su intensidad.

Desde la defensa lograba la confianza que necesitaba para atacar y competía o plantaba cara al rival que fuera. Pero ahora no es así porque cuando falla en ataque es como si le pusieran a todos una losa encima y entonces el equipo se bloquea atrás, el rival anota fácil y se consigue un triple bien, pero sino, el equipo termina entregando el partido y solo a base de triples no se puede ganar un encuentro. Y otro de los handicap que tiene el equipo es que no tiene ni un ala, por lo que los alas rivales tienen mucha ventaja. Soko y Pocius están lesionados, mientras que Rojas bastante tiene con vestirse de corto y echar una mano porque está jugando con molestias.

Con esta derrota ante el Herbalife en casa, tercera en el Grupo E del Top 16, el pase a los cuartos de final se ha puesto casi imposible pues ya no depende de sus propios resultados y en cuanto los gran canarios se apunten un triunfo más, se acabó.

Sin embargo, a estas alturas y habiendo logrado el premio de haberse clasificado para esta segunda ronda en la EuroCup, todos coinciden en que lo importante y en lo que hay que centrarse es el la Liga Endesa y el domingo hay un partido en Manresa que quema, y mucho.

Alguno podría pensar que al UCAM CB le han echado mal de ojo porque hubo canastas que se salieron del aro o que no entraron realmente cómicas. El equipo generó posiciones liberadas para anotar y por eso acertó con dos triples para ponerse 6-4, pero los rivales, que tienen un perímetro demoledor y mucho equilibrio, también comenzaron a anotar de tres. Los locales empezaron a fallar en ataque por pérdidas, Campazzo no se encontraba cómodo con la defensa de McCalebb y el equipo no funcionó. Y Facundo sabe que cuando él no está el conjunto no funciona. Los locales solo anotaron 4 triples en el primer cuarto, mientras que los canarios, con transiciones muy rápidas tras recuperar la posesión o rebotear en defensa, lograron puntos muy fáciles. Hasta seis jugadores del Herbalife lograron anotar, siendo los pequeños los que se hicieron grandes. Los jugadores del perímetro gran canario consiguieron 24 de los 26 puntos de su equipo a la vez que ahogaron el ataque de su oponente ante el consentimiento arbitral. Con el 12-26, el UCAM salió a taponar la herida que tenía en su defensa exterior y entonces fue Hendrix el que se hizo dueño de las zonas. Mientras tanto, en el UCAM solo había un jugador centrado en lo que tenía delante, Vitor Benite. Pero al descanso, con el 21-44, el partido se había acabado salvo milagro.

Máxima renta

El inicio del tercer acto fue visitante, 21-49, que marcó la máxima renta del partido. Los de Luis Casimiro aguantaron arriba con mucha superioridad hasta el 29-55 y entonces fue cuando Llompart puso un poco de cordura y Baron ayudó a Benite en ataque. Los locales reaccionaron, 45-61 y con 10 minutos por delante en la grada estaban dispuestos a seguir soñando. El UCAM se llegó a acercar 48-61 y a Luis Casimiro le entró pánico porque el partido no lo podía perder. Era demasiado tener que explicar cómo se pierde un encuentro que se gana por 28 en la segunda parte. De tal forma que le dio entrada a Kuric y a Hendrix y el encuentro se acabó.