Quintana y Francis Sánchez casi llegan a las manos

El último partido de Quintana en el UCAM, el domingo ante el Baskonia, fue algo más que tenso y no solo por los silbidos en la grada. El ayudante del ya exentrenador del UCAM, Francis Sánchez, entró al vestuario en el descanso dando gritos a los jugadores, a lo que Quintana respondió que se tranquilizara. Le dijo que no era su cometido y que para eso estaba él. Francis respondió encarándose con su propio entrenador y juntando su frente con la de Quintana. Para evitar males mayores, intervinieron algunos jugadores. La relación entre ambos no es buena desde hace tiempo. Informa Andrés Egea.

Entradas para el Madrid

Por otro lado, el partido que el UCAM disputará ante el Real Madrid el domingo 5 de febrero ya asoma en el horizonte y la entidad grana ha puesto a la venta las entradas para el choque más esperado de cada temporada. El duelo se podrá ver desde 20 euros en la grada fondo alta, que serán 15 para los infantiles que acudan a ese mismo sector del pabellón y a la grada alta. El resto de localidades tienen un coste de 25 euros en la grada alta, 40 en las curvas del anillo bajo y en la grada fondo baja y pista, 50 en la grada lateral y 60 en la grada central. Los infantiles que acudan a la grada baja y pista deberán pagar 20 euros.