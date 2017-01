Pitada tras un desatino ante el Baskonia

Problemas serios para un UCAM que volvió a abusar del lanzamiento de tres como única alternativa para luchar por la victoria ante un rival superior como el Baskonia. En el equipo que dirige Óscar Quintana se volvieron a equivocar en las decisiones, si bien la mayor parte de los tiros fallados fueron liberados. El problema es que hay que saber cuándo parar y por lo visto en el conjunto murciano siguen sin tenerlo claro. El equipo se empeña en no jugar balones interiores o no generar espacios dentro para que sus hombres altos tengan más hueco, y da igual que esté o no Faverani porque antes tampoco lo hacía.

71 UCAM MURCIA

92 BASKONIA La clave de la derrota fue sin duda alguna el desacierto en el tiro de tres puntos, con 0 de 10 en el primer cuarto, 1 de 17 al descanso y 5 de 34 al final. El mejor del UCAM fue Nemanja Radovic con 18 puntos y 7 rebotes. Campazzo (9), Baron (2), Rojas (3), Radovic (18) y Tumba (2) -quinteto inicial-, Llompart (3, 1 triple), Antelo, Benite (27, 4 triples) y Delía (7). Rafa Luz (3), Beaubois (15, 2 triples), Hanga, Tillie (13, 3 triples) y Bargnani (17, 3 triples) -quinteto inicial-, Diop (8), Voigtmann (7), Sedekerski, Blazic (6), Budinger (7) y Larkin (16, 1 triple). José Antonio Martín-Bertrán, Francisco José Araña y Rafael Serrano. Sin eliminados. 10-18; 13-25 (23-43); 20-23 (43-66); 28-26 (71-92). Partido correspondiente a la 18ª jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 5.604 espectadores. El siguiente encuentro lo disputará el UCAM el miércoles en el Palacio de los Deportes de Murcia, a las 20.45 horas, correspondiente al Top 16 de la EuroCup ante el Herbalife. Su próximo partido de Liga Endesa será el domingo 29 en Manresa, a las 19 horas.

Lo que hace así es reducir sus opciones y facilitar la defensa de sus rivales. Se echa en falta más jugadas para que los interiores se sientan importantes y más cabeza cuando los anotadores han perdido la confianza. Además y, por si no había quedado lo suficientemente claro, cuando Campazzo no está, el equipo no funciona, lo pasa mal y pierde casi todas sus opciones. Ayer el argentino también contribuyó de forma decisiva a que su equipo hiciese aguas desde la línea de 6,75 con un 0 de 9 en triples (5 de 34 en el general). No fue el día de Facundo en un choque en el que debutó Tumba y demostró que es un buen defensor y que podrá ayudar mucho al equipo.

Tras perder contra el Valencia Basket el 8 de enero, el UCAM suma otras cuatro derrotas consecutivas en partidos oficiales (dos de Liga Endesa y otras tantas en EuroCup), con la diferencia de que en ninguno de estos cuatro, aunque contra grandes oponentes, ha competido por el triunfo tras dejarse todas o casi todas sus opciones antes de lo previsto. Seguramente el partido de ayer fue el que peores sensaciones ha dejado de todos, porque al descanso ya no había partido y porque el UCAM nunca supo frenar su ansiedad desde la línea de 6,75.

El UCAM se pasó con el lanzamiento de tres puntos y solo anotó 5 de 34 intentos



Benite, en el último cuarto, fue el artífice de que el partido no acabase con una derrota más abultada

Ni tocaban el aro

Y es que resulta imposible ganar un partido o simplemente disputarlo si en los primeros 10 minutos el casillero de triples esta en 0 de 10, al descanso 1 de 17 (anotó Llompart tras un 0 de 15), tras el tercer cuarto está en 1 de 23 y al final son 5 de 34. Nadie se cortaba un pelo pese a que algunos de ellos ni tocaban el aro. Era un desconcierto total y solo Benite, con el partido ya perdido porque su equipo estaba en 43-68 en el último cuarto, acertó desde el perímetro.

Y lo peor es que la sensación era que el Baskonia no ganaba por 40 al descanso porque no estaba jugando bien tampoco y no había apretado lo suficiente. La defensa local en el primer cuarto fue muy incómoda para los vascos y lo que los sujetó, pero una desafortunada acción de Campazzo hizo que se acabase el encuentro. Solo en los primeros minutos del partido mandó el UCAM levemente, pero dos triples visitantes le dieron al Baskonia la primera ventaja significativa. El equipo de Quintana intentó acercarse a base de triples y lo que logró fue un 10-18 para acabar el primer cuarto con un 3 de 19 en tiros de campo.

Los visitantes tampoco estaban bien. Llompart anotó de tres después de que su equipo fallara 15 triples seguidos y puso el marcador en 21-32. Fue entonces cuando llegó una jugada polémica. Diop hizo falta a Campazzo en el bloqueo pero los árbitros no señalaron nada; el argentino se quitó al pívot de encima con un codazo y eso sí lo vieron. Martín Bertrán señaló la antideportiva (que existió) y tras revolcarse por el suelo y lamentarse, Diop se levantó como un resorte, fue a por Campazzo y se le encaró, pero los colegiados le dieron la espalda a la jugada; Quintana protestó y técnica al banquillo. Los vascos anotaron sus tres tiros libres y una canasta de dos en la posesión.

El marcador se fue al 21-37 y el UCAM se fue del partido, llegando al descanso con un 23-43 y 1 de 17 en triples. La pitada que se llevó Óscar Quintana por parte de la mayor parte de los aficionados fue de las que hacen historia. Solo una petición de mano entre dos seguidores arrancó sonrisas y aplausos entre el respetable. Lamentable primera parte.

En el tercer cuarto solo Nemanja Radovic y un poco Facundo Campazzo evitaron que el Baskonia se fuera aún más lejos en el marcador, ya que otro 0 de 6 en triples tampoco ayudó en exceso. Había ansiedad y todos querían sacarse la espina desde la línea de 6,75 y lo que consiguieron con ello fue dar más facilidades a un equipo que no las necesitaba. El UCAM había tirado el partido desde el perímetro. Ya en el último cuarto y tras marcar el equipo visitante una máxima de 25 puntos de renta, Vitor Benite cogió el balón y comenzó a anotar desde todos los sitios, acompañado tan solo por el pundonor y la lucha del montenegrino Nemanja Radovic.

El UCAM llegó a ponerse 69-82 a 2:37 para el final e hizo que Sito Alonso agotase sus dos tiempos muertos, porque temía una reacción 'in extremis' de su rival, pero Benite dejó de anotar (hizo 19 puntos en los últimos 10 minutos) y el Baskonia recuperó el 'average' perdido.

Antes de tiempo

El público comenzó a abandonar la grada antes del final y cuando el crono se puso a cero, los seguidores lo volvieron a pagar con Quintana, al que silbaron otra vez. Y como Pocius se encuentra lesionado y estará de baja un mes, el club está obligado a buscar un sustituto que no puede ocupar plaza de extranjero.